Amenra dnes akusticky ve Futuru

KDY: Od 20.30 (klub otevřen od 19.30)

KDE: Futurum music klub, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Belgičani Amenra, jedna z nejzásadnějších post-metalových kapel posledních let, jsou známi svými hlasitými a především intenzivními koncerty. Řev by měl bolet, zvuk by měl na těle být cítit. Zvuk temných emotivců je neúprosný, pohlcující a padá na vás jak lavina. Amenra vámi prostě musí prostupovat.Jenže „hlasité“ turné k novému albu je odloženo na duben 2022, co původní termíny? Zahodit je přišlo Amenra škoda, obzvlášť po ztrátě kontaktu s fanoušky v době kovidu, a tak se temný kult Church of Ra v tyto původní, již odložené termíny rozhodl pro „turné naruby“ a odjet speciální akustické.Tento komorní, minimalistický formát tichého intimního koncertu Amenra nabídne možnost svým fanouškům předat skutečnou a čistou esenci jejich hudby, která - v této podobě odřená až na kost - dostává úplně jiný stupěň bolestné bezútěšnosti.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Orchideje: Miniatury a giganti Ekvádoru

KDY: Denně 9-19 až do 10. října

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Letošní podzimní výstava přiblíží rostlinné bohatství a extrémy jihoamerického Ekvádoru v dechberoucích aranžmá. Expozice orchidejí se zaměří zejména na extrémy v této rostlinné skupině, a to jak na miniatury, tak na druhy dorůstající doslova obřích rozměrů. V jihoamerickém Ekvádoru je ve volné přírodě možné nalézt více než 4000 druhů orchidejí. Kurátoři zahrady podnikli právě do této země v roce 2019 expedici s cílem studovat rostliny na původních stanovištích v přirozeném prostředí. Získané poznatky využívají při pěstování orchidejí a dalších cenných rostlin ve sbírkách zahrady. Množství fotografií zdejší krajiny a rostlin právě z této expedice zpestří i připravovanou výstavu. Ačkoliv Ekvádor není co do rozlohy velký, setkáváme se tu s nejvyšší biodiverzitou na světě. Různorodost prostředí se odráží v neskutečné rozmanitosti zdejší přírody. Květinová aranžmá pro výstavu i tentokrát navrhla a realizuje jedna z nejlepších českých floristek Klára Franc Vavříková. Na podobě přehlídky orchidejí v naší zahradě se podílí již potřetí v řadě. Inspirací jí byl jihoamerický Ekvádor a jeho pestrá škála barev. Během procházky skleníkem se setkáte s mnoha typickými symboly této země, navštívíte květinové tržiště, zahlédnete pestrobarevného kolibříka a doslova na dosah ruky budete mít aktivní sopku. To vše originálně zpracované s využitím různorodých materiálů, jako jsou třeba české skleněné korálky od firmy Preciosa, doplněné různobarevnými květy živých orchidejí a dalších rostlin. Aranžmá vzniknou za pomoci studentů Střední zahradnické akademie v Mělníku.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně do konce září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Radůza s kapelou v knihovně

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 390 Kč

Umělecká dráha Radůzy – zpěvačky, multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík.

Literární večer v Kavárně Slavia: Vzpomínkový večer na počest 120. výročí narození Jaroslava Seiferta

KDY: Od 18

KDE: Smetanovo nábřeží 1012, Praha 1

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Noví majitelé proslulé Kavárny Slavia se chtějí vrátit k její historické tradici a pořádat kulturní večery na počest slavných osobností, které ji dříve navštěvovaly. První vzpomínkový večer věnují 120. výročí narození Jaroslava Seiferta ve spojení s 26. ročníkem Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Svět knihy Praha 2021

KDY: Denně do neděle 26. září (čtvrtek a sobota 9.30-19, pátek 9.30-22, neděle 9.30-16)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 70-300 Kč

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival, největší svátek knihy v České republice - 4 dny, 50 000 návštěvníků, na 400 vystavovatelů, 800 hostů, 650 doprovodných programů.

Běsy a lásky a filmy Pavla Juráčka

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Deníkové dílo filmového režiséra a scénáristy Pavla Juráčka vychází v úplnosti ve čtyřech svazcích v nakladatelství Torst. Zahrnuje léta 1948–1989 a je nejen unikátním svědectvím o jedné mimořádně podnětné tvůrčí osobnosti, ale poskytuje i neocenitelný vhled do života české společnosti a do kulturního života v daných čtyřiceti letech. Čtvrtý svazek deníku zahrnuje léta 1974–1989, zachycuje dobu, v níž byl Juráčkův profesní život rozbit, kdy již ani svůj deník nevedl soustavně a kdy několik let žil v Německé spolkové republice, aby se nakonec v roce 1983 vrátil prožít posledních šest let svého života do vlasti. A také o tomto pohnutém, složitém a tragickém období Juráčkova života bude hovořit editorka svazku Marie Kratochvílová a znalec Juráčkova díla Pavel Hájek.Večerem provází Jáchym Topol.

Pinotový festival Pinot Swings

KDY: Od 17

KDE: Senovážné náměstí 29, Praha 1

„Swingově Šlapající“ Senovážné náměstí, stánky s pinoty, grilování, muzika, zábava a víno. Návštěvníky čeká skvělá zábava a nabídka desítek druhů vín z pinotových odrůd: Pinot blanc, Pinot gris a Pinot noir v tiché i šumivé podobě. Pro potěchu a radost duše bude hrát kapela Kobra swing, ktera rozvlní mysl i boky. Vedle skvělé degustace spousty vín a houpavé hudby bude možné zakusit speciální pinot friendly občerstvení, které zajišťuje šéfkuchař Vinografu, Dušan Mackovič. Každý návštěvník obdrží průvodce festivalem (tj. katalog nabízených vín). Pro konzumaci jídla i pití je zapotřebí zakoupit „Pinot žetony“, které budou po celou dobu trvání festivalu k mání u pokladny. Skleničku je možné půjčit za vratnou zálohu nebo si lze donést i vlastní.