49. veletrh starožitností Antique – podzim 2023

Kdy: Čtvrtek až sobota 10-19, neděle 10-17

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 90-140 Kč

Veletrh Antique je tradičně největší a nejreprezentativnější přehlídkou starožitností v ČR. Již po 49. Vám na něm několik desítek starožitníků představí to nejzajímavější ze své nabídky: od oblíbených šperků a bižuterie, přes sklo, porcelán a keramiku až po starožitný nábytek, textil, historické zbraně a staré bankovky a mince. Na prodejní výstavě se tradičně sejde výběr renomovaných obchodníků se starožitnostmi z Čech a návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost zhodnotit stav a trendy současného trhu, případně doplnit sbírky, vhodně investovat či si doladit interiér. Kde jinde pořídit kousek toho svého rodinného stříbra? Asociace starožitníků také nabídne tradičně služby poradny, kam zájemci budou moci přijít pro bezplatné odborné posouzení a odhad ceny.

Synkopy 61: Koncert

Kdy: Od 19.30

Kde: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1/4, Praha 1

Za kolik: 390 Kč

Synkopy 61 jsou naší nejdéle hrající bigbítovou skupinou, která patřila v šedesátých a sedmdesátých letech ke špičce naší populární hudby. Založil ji koncem roku 1960 kytarista Petr Směja jako čtrnáctiletý. Druhou raritou je, že až do roku 2020 v ní hráli čtyři původní členové (Petr Směja, Jiří Rybář, Michal Polák a Pavel Pokorný).

Fidlovačka: Malý princ

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 299-399 Kč

“Správně vidíme jen srdcem, to podstatné je očím neviditelné.” Toto vzácné poselství získává Malý princ během svých cest, kdy objevuje svět očima zázračného dítěte. To podstatné je těžko vyjádřitelné i slovy, a proto tanečníci z juniorských souborů Pop Balet přenášejí magický příběh této knihy skrze pohyb a taneční výraz. Tento přístup umožňuje divákům proniknout do hlubších emocí a myšlenek a dívat se na příběh novýma očima. Celé představení tak nabízí nejen umělecký zážitek, ale také cestu k poznání toho, co je očím neviditelné a slovy nevyjádřitelné.

Výstava kalendáře Jedinečnost

Kdy: Do 23. listopadu

Kde: Nová libeňská synagoga, Ludmilina 601/4, Praha 8

Nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. si v rámci výročí 25 let připravila speciální dárek v podobě unikátního charitativního kalendáře pro rok 2024 s názvem Jedinečnost. V současné době si ho můžete pořídit i v Nové libeňské Synagoze na Palmovce. Spolek Krajinou přílivu v ní pravidelně pořádá společensko-kulturní akce, které rozhodně stojí za vidění. V pondělí 20. 11. zde uskuteční také vernisáž k následné prodejní výstavě Jedinečnost, na které vystoupí i vokální kvartet Milánosz. Akce potrvá až do 23.11. Autorem originálních fotografií v kalendáři je Martin Vítek a jeho aktéry jsou bývalí klienti nebo současní kolegové z Borůvky Praha o.p.s., kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Hlavní myšlenkou kalendáře je, že každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme. Kalendář je možné zakoupit také na všech jejich provozovnách nebo na stránkách www.obchudekboruvka.cz. Každý zakoupený kalendář umožní organizaci pokračovat v její práci a podporovat lidi s tělesným postižením v soběstačnosti.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!