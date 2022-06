Už to jsou čtyři roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minulém incidentu žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává ekologická katastrofa. Owen Grady (Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howard) musí společně se starou partou – Ellie Sattlerová (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a Alan Grant (Sam Neill) – čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli mají přežít lidské bytosti a být nejvyššími predátory na Zemi, která je nyní i domovem nejděsivějších tvorů historie.

Fidlovačka: Otevřenými dveřmi pro Sudičku

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 390 Kč



Otevřenými dveřmi a Nadační fond Sudička Vás srdečně zvou na 2. ročník Benefičního koncertu Otevřenými dveřmi pro Sudičku. "Máme nejen otevřené srdce na pomoc pacientům s očním onemocněním, ale pomáháme i otevřít dveře Divadla Na Fidlovačce, abychom v letošním roce znovu podpořili Nadační fond Sudička. Můžete se těšit na spoustu krásné hudby a zábavy, a zároveň přispět na dobrou věc," zvou pořadatelé. V rámci večera vystoupí: Jan Kříž, Charlotte Doubravová, Michaela Tomešová, Felix Slováček, jr., Anna Julie Slováčková, Zbyněk Fric, Jitka Smutná, Tereza Nekudová, Martin France, Kateřina Bohatová, Nikola Ciprová, Jan Tenkrát, Denise Wich. O hudební doprovod se postará skvělý Václav Tobrman. Moderuje Tereza Tobiášová.

Za koule punk fest 2022

KDY: Od 15

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč

Klasická akce na konec školního roku s více jak dvacetiletou tradicí, čerpající z neopakovatelné atmosféry legendárního klubu! Punkrock, grilování a kámoši z mokrý čtvrti. Program: 16 Punk Floid, 17 Kohout plaší smrt, 18 Volant, 19 Houba, 20 The Fialky, 21 E!E, 22 Supertesla, 23 Blank Out.

Divadlo Ungelt: Pstruzi

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Dopis konečně nalezl svého adresáta. Změnil život automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. Italská komedie o obavách, kterým lze čelit jen s humorem.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Film v knihovně: Elvis

KDY: Od 19

KDE: Městská ústřední knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: 130 Kč



Biografie jedné z největších ikon hudebního průmyslu – Elvise Presleyho (Austin Butler). Film popisuje život a hudbu této legendy na pozadí komplikovaného 20letého vztahu s jeho manažerem Colonelem Tomem Parkerem (Tom Hanks) od Presleyho začátků až po jeho hvězdnou slávu. Ústředním bodem této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Následuje diskuse s filmovým publicistou Martinem Svobodou.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!