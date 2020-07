Robert Křesťan a Druhá tráva v Riegrových sadech

KDY: 17-20

KDE: Riegerovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 550 Kč

Bluegrassová kapela Roberta Křesťana oslaví příští rok 30 let na scéně, tak si nenechte ujít tuto legendární sestavu. Zazní upravené songy Johnyho Cashe, Boba Dylana i české klasiky táborových ohňů.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků. Ano, i loutky mají svou garderobu, a ta vytvořená Annou Suchardovou-Brichovou patří k unikátním souborům. Výstava by chtěla připomenout také práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek, ale nejen to. Výstava nabízí mnoho překvapení a her, zábavu i poučení. Výstava se koná v přízemních a sklepních prostorách zámku.

Hvězdné léto: Plnou parou

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna pod Žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: 499 Kč



Komedie Plnou parou na letní scéně pod věží. Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou záměn a zmatků, která ale končí laskavým smířením…