Bazaar Festival 2020 online

KDY: Až do 1. 11.

KDE: www.bazaarfestival.cz

ZA KOLIK: www.donio.cz/bazaarfestival

Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar se vzhledem k aktuální situaci uskuteční v online verzi. Kompletní program a aktuální informace najdete na výše uvedených stránkách.

Botanická zahrada je stále otevřena veřejnosti

KDY: Říjen denně 9-19, listopad denně 9-16

KDE: Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada zůstává prozatím pro veřejnost plně přístupná. Zájemci si tak i nadále mohou prohlédnout veškeré expozice v běžné otevírací době od 9 do 19 hodin. „Na základě vládních nařízení se ruší veškerý plánovaný program včetně výstavy Dýňový podzim a oslavy svátku Halloween. Dýně ale návštěvníci v zahradě uvidí. K vidění bude část aranžmá, která byla již před vyhlášením omezujících nařízení připravená, spolu s nimi zdobí zahradu dýňové výpěstky botanické zahrady. Předpokládáme, že plody tykví v expozicích zůstanou až do listopadu,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy.

Koncert klavíristy Patrika Kača

KDY: 19-20

KDE: Facebook Live: Koncert – Patrik Kačo

ZA KOLIK: pianocentrum.rezervace.online



Patrik Kačo je mladý a nadaný klavírista. Můžete si poslechnout jeho koncert, který byl ze známých důvodů přesunut do online světa. Čeká vás Patrikova autorská tvorba s prvky jazzu, latinya funky.

Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzík s Fany.

Podívejte se online na film Corpus Christi

KDY: 20.30-22.30

KDE: www.mojekinolive.cz

ZA KOLIK: Vstupenky v libovolném rozmezí od 100 do 1000 Kč pořídíte na webu portálu goout.net.



Online projekce filmu Corpus Christi v rámci projektu Moje kino LIVE. Daniel je dvacetiletý delikvent, který v sobě v nápravném centru objeví duchovní poslání. Po propuštění by chtěl vstoupit do semináře a stát se knězem. I přestože to není kvůli jeho přestupkům z minulosti možné, Daniel se nevzdává. Odjíždí do malého městečka, kde se vlastním přičiněním i shodou okolností začne starat o místní farnost. Absurdní drama podle skutečné události tematizuje otázky víry, lásky, porozumění, poslání a hledání sebe sama.

Online power jóga

KDY: 18-19

KDE: Platforma Zoom

ZA KOLIK: Info na letstudio.isportsystem.cz



Pořádá Petra Hubálková Inhale & Ex-hale Yogaa Letstudio. Lekci si rezervujte v systému letstudio.isportsystem.cz. Odkaz na lekci vám přijde 30 minut před začátkem do vámi uvedené emailové adresy.