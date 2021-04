Autokino Strahov: Očista – Anarchie

KDY: Od 20.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Strahovské autokino dnes promítá pokračování amerického thrilleru Očista… Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje ani jedna ze složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální. Téhle brutální noci se říká Očista. Režisér James DeMonaco před rokem pozitivně šokoval nízkorozpočtovým thrillerem s „očistně“ originálním nápadem, za což byla Očista po právu odměněna mimořádnými výsledky v kinech. A tak zcela přirozeně vznikla dvojka. Zvlášť když její předchůdce položil řadu znepokojivých otázek a zdaleka neodpověděl na všechny…

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřís-tupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně do konce dubna

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live dnes večer: Corpus Christi

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Vyberte si film, kupte si vstupenku a před začátkem si popovídejte s ostatními, jako v klasickém kinosálu… Projekt Moje kino live dnes uvádí polské drama Corpus Christi. Dvacetiletý Daniel projdev nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje? A za jakou cenu?

Venkovní výstava Loading: Love

KDY: Do 27. 4., nonstop

KDE: Alšovo nábřeží, Praha 1, v parku poblíž Rudolfina

ZA KOLIK: Zdarma



Příběhy zakázané lásky v době komunismu a historii perzekucí a boje za práva homosexuálů a leseb na území bývalého Československa a Maďarska přináší venkovní výstava Loading Love na Alšově nábřeží, v parku v blízkosti Rudolfina. Dozvíte se o historii, o které učebnice mlčí. Láska a možnost svobodně ji vyjádřit vždy patřily mezi fundamentální lidské potřeby, bez kterých si málokdo dokáže představit smysluplný a šťastný život. Přesto se dodnes setkáváme s tím, že lidé menšinové sexuální orientace jsou v naší společnosti vnímáni jako nějaký cizí element, kterýv našich dějinách nemá své místo.

Původní Bureš ve Studiu Žižkov

KDY: Od 21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek můžete přispět zde



Ze Studia Žižkov zahraje večer online kapela Původní Bureš,

surově něžný psychedelicpunkfolkrock. „Pokud bude stream z technických důvodů přerušen, umístíme hned po vysílání celý záznam na našich stránkách a YouTube Studio Žižkov,“ vzkazují pořadatelé akce.

Za sklem: Frank Bonnici

KDY: Od 16

KDE: A Maze In Tchaiovna, Kafkova 18, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Další koncert na zachráněném klavíru "Za sklem" - Frank Bonnici. Frank Bonnici je koncertní jazz klavírista. Pochází z Malty, kde studoval The London Royal school of music theory and practice, The Bach Conservatorium v Amsterdamu a University of Malta, Music and Theatre. Frank je všestranný umělec, rád hraje na kostelní orgán, umí zahrát od klasické hudby, přes blues či modernu, avšak jeho láskou je jazz. Frank má bohaté zkušenosti s vystupováním v televizi, i jako producent.

Horké knihy ve studené válce

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus večerů Knihovny Václava Havla a Muzea paměti XX. století. Rok 1981. Pohraniční hlídka zastavuje na hraničním přechodu Dolní Dvořiště francouzský karavan naložený knihami. Tajné spojení mezi domácí opozicí a demokratickým exilem bylo životně důležité pro obě strany. Právě na odhalení těchto kontaktů, které Státní bezpečnost nemohla kontrolovat, vynakládal režim ohromné prostředky. Jedním z organizátorů dobrodružného pašování knih přes hranice byla socioložka a publicistka Jiřina Šiklová. Do pašování knih byli zapojeni také politolog Petr Pithart a právník Jan Ruml. Spolu s nimi bude u příležitosti 40. výročí této události hovořit badatel Radek Schovánek.