Buty na Střeše

KDY: Od 19

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: Od 373 Kč přes GoOut

Buty na Radosti… pokračování legendárních koncertů z Café V lese, tentokrát v jedinečném open air prostředí!

Letní kino Centrum Černý Most: Top Gun

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše obchodního centra na Černém Mostě si dnes večer můžete nostalgicky užít slavný film Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli. Nezůstane ovšem jen u toho, jako zpestření večera vystoupí stand-up komik Jan Studnička.

Sto zvířat v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 400 Kč

Přijďte si užít nesmrtelné hity nejpopulárnější zvířecí kapely v České republice!Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití..

Auto/letní kino Strahov: Čas

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel v tropickém ráji a hoteliérův tip na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. Na první pohled ta pláž opravdu nemá chybu – je nádherně písčitá, obklopená skalami a blankytně modré moře láká k tomu, abyste do něj okamžitě skočili. Na druhý pohled už to tak ideální není, protože z přítomnosti dalších opalujících se turistů je jasné, že podobný „tajný“ tip dostalo mnohem víc lidí, i když pořád nejde o nic, co by mělo rekreanty znepokojovat. Trable v ráji se projeví až ve chvíli, kdy děti na pláži najdou opuštěné věci patřící jiným hostům hotelu a z moře vytáhnou mrtvolu. Než se z prvotního šoku vzpamatují, čeká je mnohem větší otřes – všichni náhle nevysvětlitelně rapidně stárnou, což je patrné zejména na dětech. Tam, kde před chvílí stáli dva prckové, jsou teď vyděšení teenageři na prahu dospělosti. Všem na pláži je záhy jasné, že pokud se chtějí dožít večera, musí okamžitě vypadnout. Jenže to nějak nejde…