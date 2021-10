Nabitý program v PVA Expo: For Fishing, pets, toys, babies, games

KDY: Čtvrtek až neděle denně

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Podrobný program a informace na webu výstaviště

Závěr tohoto týdne je v letňanském výstavišti PVA Expo mimořádně nabité. V jednotlivých halách se totiž od čtvrtka do neděle koná hned pět veletrhů. Na své si přijdou milovníci rybářství (veletrh For Fishing), domácích mazlíčků i chovatelských potřeb (For Pets), dětských hraček a her (For Toys), potřeb pro děti a kojence (For Babies) a také milovníci počítačových her (For Games).

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Duna

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Underground a Československo 1981–1986

KDY: Od 10

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1



​Časové vymezení šesté mezinárodní konference o českém undergroundu nebylo, stejně jako u předchozích ročníků, zvoleno náhodně. Nová fáze eskalace studené války se odrazila na zesílených represích vůči domácí opozici. Po procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných zahájil komunistický režim druhé tažení proti undergroundu, vrcholící v listopadu 1981 zásahem vůči časopisu Vokno. Souběžně s pronásledováním disentu vrcholila celostátní akce „Asanace“, která do zahraničí vyhnala celou řadu osob spojených jak s undergroundem, tak s Chartou 77. Státní bezpečnost uvedla, že po celé republice zůstalo aktivních zhruba 60 disidentů. Mohutnost represálií přiměla opozici vážně se zabývat myšlenkou dočasného pozastavení činnosti Charty 77, k čemuž naštěstí nedošlo. Zatímco předchozí dekáda znamenala pro underground jeho vrcholnou, integrační fázi, období první poloviny osmdesátých let představuje jeho dezintegraci, vytváření lokálních ohnisek a provozování vlastní kultury, nezávislé na normalizační moci. Navíc vzniká nová subkultura z řad mládeže: punkové hnutí, záhy se ocitnuvší v zorném poli bezpečnostního aparátu.Letošní konference se bude věnovat nejen výše uvedenému, ale také mnoha dalším, často neprávem opomíjeným aspektům zvoleného období. Na konferenci opětovně vystoupí přední domácí i zahraniční odborníci na problematiku undergroundu.

Kolem světa: Alžírsko, ztracená perla severní Afriky

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je online cyklus cestovatelských přednášek… Rozlehlé římské památky mizející v písku, opuštěné pláže, delikatesní kuchyně, vřelí lidé a nekonečná poušť. To vše je Alžírsko. Akčním povahám se naskytuje jedinečná možnost objevit jednu z posledních naprosto neturistických a ryze autentických arabských destinací. Vydejte se na netradiční výpravu, při které se dozvíte jak ošálit alžírského velvyslance a získat vízum, jaké to je oslavit Vánoce v „Morovém městě“ Alberta Camuse, jak prozkoumat v horách ukryté stovky metrů dokonale dochovaných mozaik, opuštěné římské skvosty, hrobky numidských vládců a kolonády „Paříže Afriky“. Promítá cestovatel Julius Lukeš.