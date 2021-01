Den otevřených oken FIT ČVUT

KDY: Od 16

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma

Den otevřených dveří proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze již podruhé v online podobě. Úspěch první online akce se fakulta rozhodla zopakovat. Akce pod názvem Den otevřených oken se i tentokrát uskuteční v okně vašeho prohlížeče. Účastníci si budou moci virtuálně prohlédnout prostory, dozví se, co mohou na fakultě studovat v bakalářském i magisterském programu, a budou se moci v živém přenosu zeptat na vše, co je zajímá.

Kurz dějin umění online: Mezopotámie a Egypt

KDY: Od 18

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 70 Kč



Repríza online přednášky z cyklu kurzu dějin umění pořádaném Moravskou galerií v Brně je věnována dvěma nejstarším civilizacím, jejichž ambice nebyly menší než věčnost. Jejich odkaz se lidem zachoval v mytologii a dílech, které je nutí pochybovat o plynutí času. V přednášce se posluchači ponoří do záhadného světa kolosálních monumentů, hieroglyfů a prastarých bohů. Přednáška je určena všem, kteří chtějí získat všeobecný přehled o historii umění a kultury. Před vysílacím časem přednášky účastníkům nae-mailovou adresu dorazí privátní odkaz na YouTube kanál galerie, potřebovat budou pouze internetové připojení. Odkaz bude přístupný do neděle 24. ledna do 18 hodin., vstupenky (70 Kč) však lze zakoupit nejpozději ve čtvrtek do 17 hodin.

Král Jindřich V. online

KDY: Během celého dne

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 400 Kč



Speciální dárek od Prague Shakespeare Company. V produkci společnosti Main Street Theatre v Houstonu zpřístupní hru Král Jindřich V., která byla uvedena v divadle Kolowrat v roce 2013. Přehrávání je omezeno na jedno zařízení.

Zacvičte si online jógu

KDY: Od 18

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Jezero Bajkal: Cesta za perlou Sibiře

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa… Jakub Šolc promluví o výpravě čtyř cestovatelů do Ruska, do země, kde se neplánuje, ale vše nějak dopadne, do země, která je v Česku prezentována zcela odlišně, než jaká ve skutečnosti je. Přednáška o 16denním putování sibiřskou tajgou kolem nejhlubšího a nejstaršího jezera na Zemi, o bourání stereotypů a předsudků, o cestě Transsibiřskou magistrálou a o nocích u ohně uprostřed divočiny se snahou vyhnout se medvědům.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Jiří Voráč: Vojtěch Jasný. Filmový básník v exilu

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Filmový režisér a scenárista Vojtěch Jasný (1925–2019) náleží k legendárním osobnostem čs. filmového zázraku šedesátých let, jako autor proslul zejména baladickou moravskou kronikou Všichni dobří rodáci (1968). Po sovětské okupaci odešel do exilu a stal se filmovým kočovníkem západní Evropou a Severní Amerikou. Filmový historik představuje svou knihu, kterou právě vydává nakladatelství Host. Sleduje v ní autorův dobrodružný život a jeho košaté dílo v příslušných historických a kulturních souvislostech. „Je to příběh posedlosti filmem, v němž se touha po umělecké seberealizaci střetává s podmínkami zakázkové průmyslové výroby, potřeby básníka domova s nároky exilového života, pocit vykořeněnosti s usilovným hledáním nových jistot.“

S autorem knihy, Jiřím Voráčem, bude hovořit Andrea Slováková.

Každá bylina je k něčemu dobrá: Online přednáška

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč (Pořadatelé akce vzkazují: Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme)



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. A celý rok 2021 se ponese v duchu Jedovatých rostlin. Témata přednášek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet budou odborníci na daná témata nejen z naší zahrady, ale i z dalších odborných organizací. Dnes MUDr. Hana Farná: Jedovaté rostliny jsou všude kolem nás. Břečťan, oměj ba i kopretiny v sobě nesou látky, které mohou způsobit celkem nepříjemné chvíle. Takových rostlin je v naší přírodě a na našich zahradách opravdu hodně. Když ale víte, k čemu se používají a jak je upravit, můžete mít skvělý lék. Některé receptury známe už od středověku, některé jsou už přežité a účinné látky se vyrábí synteticky. Přijďte se ponořit do světa léčivých rostlin, které ale s sebou nesou i hrozbu otravy.