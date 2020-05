Lucerna music bar: eKoncert PSH

KDY: 20-21

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1 nebo na musicbar.cz

ZA KOLIK: Vstupenky v různých kategoriích přes goout.net

PSH vystoupí exkluzivně s živou kapelou. V Lucerna Music Baru se v průběhu května uskuteční série eKoncertů. Vzhledem k uvolnění protikoronavirových opatření bude do klubu vpuštěn limitovaný počet 80 diváků, ostatní se připojí pomocí video technologie a budou zobrazeni na LED obrazovkách v klubu.

Národní muzeum online: Století trampingu

KDY: Nonstop online až do otevření muzeí

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava v Národopisném muzeu Národního muzea vyprávějící o dějinách a současnosti trampského hnutí. Počátky bývají kladeny do doby kolem roku 1918. Během následujících desetiletí se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy tisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny.

Cvičení pro ženy v Grebovce

KDY: 19-20

KDE: Grebovka v pohybu, U Vršovického nádraží,Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si zacvičit na první hodinu projektu Grebovka v pohybu. Těšit se můžete na kombinované cvičení kardia a posilování spolu s úvodním a závěrečným protažením. Na hodinu se přihlásíš tak, že ve facebookové události zadáte Zúčastním se (nikoliv Mám zájem), takto s vámi budou pořadatelé počítat. Sraz je ve čtvrtek lehce před 19 hodinou u dolní brány do Grebovky u kulatého květinového záhonu. "Vem si prosím nějakou podložku na cvičení, do nějakého menšího batůžku. Peníze si neber, nebudeš je potřebovat, pokud si pak nejdeš sednout na zahrádku. Pro nově příchozí je hodina zdarma, následně pak cena do 1. září 2020 kulatá cena 100 Kč hotově. Přes letní prázdniny cvičíme nepravidelně, ale od září již v plné formě," láká cvičitelka Kamila.

Vernisáž fotografické výstavy "Praha, etc…" - Michael W. Pospíšil

KDY: Vernisáž čtvrtek od 18, výstava do 4. července

KDE: Institut français de Prague, Štěpánská 35, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Michael W.Pospíšil se narodil v roce 1955 jako Čech a později přijal i francouzské občanství. Hned po absolvování prestižní Filmové akademie múzických umění (FAMU) v roce 1980 se stěhuje do Francie, aby tam žil se svou francouzskou manželkou Marie-Paule. V roce 2016 se Michael W. Pospíšil vrací definitivně z Paříže do Prahy: žil tedy 31 let ve Francii a 31 let v České republice. Fotografie je jeho vášní od dětství. Po několika výstavách ve Francii a v České republice, vychází letos jeho první fotografická monografie, Paris, Praha, etc…, v nakladateltsví KANT. Je to výběr snímků z posledních sedmi let, především z Paříže a z Prahy, ale i z dalších měst a zemí. Výstava Praha, etc… představuje výběr fotografií z jeho rodného města a jiných míst v České republice. Současně s touto výstavou probíhá další výstava pod názvem Paris, etc… v pražské Leica Gallery.