Artificial Brain a Devoid Of Thought v Modré Vopici KDY: Od 19.30 KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9 ZA KOLIK: Od 450 Kč

Disonance, melancholie a death metal nezbavený myšlení… Užijte si originální metalový večírek, kde uslyšíte deathmetalové řemeslo v trochu jiném provedení. Od 20 hodin zahrají Italové Devoid Of Thought a od 21.10 americká kapela Artificial Brain.

Autokino Strahov: Hádkovi

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Nová česká komedie… Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi.

Divadlo Ungelt: Vejšlap

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života… Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

Zdeněk Izer na plný coole!

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Gong, Sokolovská 969/191, Praha 9

ZA KOLIK: 299-499 Kč

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Proměňte se ve Chvalském zámku v malé detektivy

KDY: Do 24. července, denně 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9



S výstavou Příští stanice: Chvalský zámek na vás čeká i nový detektivní příběh. Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí zahlédnete za zámeckým oknem? Tak na tuto otázku musíte při svém pátrání odpovědět vy, milí mladí detektivové! „Přijďte k nám kdykoli o prázdninových detektivních dnech v čase mezi 9.a 17. hodinou a sami, spolu s rodiči nebo prarodiči, pátrejte a luštěte. Stopy vedou výstavou, salónky, sklepením i venkovními prostorami zámku. Akce je vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Stejný příběh vás čekái v srpnu ve dnech 12. až 21. srpna,“ zvou lidé ze zámku. Samotná výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem.