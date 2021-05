Výprava do vesmíru

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live: Smolný pich aneb Pitomý porno

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí

Rumunská komedie. Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný a dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou společnost libující si v předsudcích a ponížení… Po skončení snímku bude následovat debata s režisérem Radu Jude.

Diskuze: Stoleté dědictví československého komunismu

KDY: 19-21

KDE: Facebookový profil Knihovny Václava Havla nebo Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus večerů Knihovny Václava Havla a Muzea paměti XX. století… 1. května roku 1951 ze studia v německém Mnichově poprvé zaznělo do éteru: Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Vysílání "Svobodky" neumlčely ani rušičky, ani nasazení agenti, ani bombové útoky. Po srpnu 1968, kdy do zahraničí uprchly tisíce lidí včetně umělců i novinářů, s redakcí Svobodné Evropy spolupracovali například spisovatel Josef Jedlička, Karel Jezdinský, básník Ivan Diviš, písničkář Karel Kryl, novináři Lída Rakušanová nebo Petr Brod. Právě ten bude jedním z hostů debaty, kterou moderuje někdejší disidentka a iniciátorka vzniku Muzea paměti XX. století Hana Kordová Marvanová. Spolu s nimi budou o Radiu Free Europe hovořit historik Radek Schovánek a bývalý redaktor Hlasu Ameriky Jolyon Naegele.

Kolem světa: Pouť do Santiaga de Compostela

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… „Vydejte se s námi na legendární cestu z Pyrenejí až k hrobu Svatého Jakuba. Co všechno zažijete během 800 kilometrů putování severním Španělskem? Budeme procházet krásná pohoří, poznávat historická města, užívat si pohledy na nekonečné vinice. Ale i vysedávat v kavárnách, ochutnávat místní kuchyni a potkávat poutníky z celého světa. Říká se, že cesta do Santiaga vám změní život. Přijďte si poslechnout, jak ho změnila nám,“ zve na své promítání cestovatel Ladislav Kalous .

Autokino Ledárny: Casablanca

KDY: Od 21

KDE: Autokino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za jeden automobil (maximálně 2 lidé uvnitř), vstupenky zde



Soukromý detektiv Joe Hallenbeck je najat tanečnicí Cory jako tělesná stráž. Příliš se neosvědčí. Cory je v noci na ulici zastřelena neznámými zabijáky a Joe si jen se štěstím zachrání holý život. Spojí se s ním Coryin přítel, černý hráč amerického fotbalu Jimmy Dix, který byl vyřazen zkorumpovaným manažerem Marconem ze svého týmu. Oba muži prohledají Coryin byt a naleznou důkazy o tom, že Marcone podplácel senátora Baynarda, čehož se dívka snažila využít, aby byl Jimmy přijat zpátky do mužstva. Marconeho muži se zmocní Joea. Manažer detektivovi s úsměvem sdělí, že senátor začíná dělat problémy a proto bude při předávání posledního úplatku zlikvidován. Samozřejmě tak, aby z vraždy mohl být obviněn Hallenbeck. Joeovi se však podaří s pomocí Jimmyho z nastražené pasti uniknout. S buldočí neústupností jde po Marconeovi, rozhodnut zničit ho za každou cenu… Film je v původním zněním s titulky.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývajíi značně jedovaté? „V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidé ze zahrady.

Divadlo V Dlouhé: Sen v červeném domě

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Autorská inscenace tandemu SKUTR inspirovaná literárními texty, filmy i hudbou, a především vzpomínkami a zážitky všech zúčastněných.Červený dům je prostor. V tomto místě se ocitáme my, naše vzpomínky, myšlenky, ale i postavy dávných příběhů. Přicházíme ohmatat prostor červeného domu. Přicházíme, odcházímea něco nalézáme po předešlých a něco zas zanecháváme následujícím.Po Čechovově Rackovi se tentokrát Lukáš Trpišovskýa Martin Kukučka vydali cestou autorského divadla, kde na začátku zkoušení byla daná jen témata a inscenace se rodila v průběhu zkoušek. Nebyl hotový scénář, jen inspirace různými literárními texty (např. Čtyři kvartetyT. S. Eliota), ale také filmy či hudbou, a rovněž vzpomínkami a zážitky všech zúčastněných. SKUTR má s tímto způsobem práce bohaté zkušenosti, členové souboru méně.Název Sen v červeném domě odkazuje ke stejnojmennému slavnému čínskému románu z poloviny 18. století, z něhož si ovšem bere jen základní inspiraci prostorem, v němž se prolíná minulost, přítomnost i budoucnost, příběhy, myšlenky i rekvizity postav žijících i těch, které nás již opustily. Prostor na hranici odchodu, kde se život zastavil, zatímco venku běží dál. Prostor, kterým procházíme a sdílíme jej s našimi blízkými. Prostor setkání se sebou samými. Jedním z hlavních témat je paměť a historie, naše osobní i kolektivní.Tvar na pomezí divadla a koncertu dává velký prostor hudbě, kterou v průběhu zkoušení složil Jan Vondráček.