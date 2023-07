Přemýšlíte, jak si zpestřit dnešní den? Podívejte se na pár našich tipů.

Užijte si Svět medúz. Otevřeno denně. | Foto: archiv pořadatele akce

Festival Zlobení

KDY: 20.-23. července

KDE: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupenky na jednotlivé vystoupení na goout.net



Festival Zlobení je kulturní akce pro všechny generace, přes den primárně pro rodiny s dětmi, večer autorská divadelní představení pro dospělé. Na denní akce je vstupné dobrovolné, pořadatelé nabízí tedy možnost komukoliv strávit několik dní s kulturou pro děti bez nutnosti cokoliv platit. Kromě kulturního programu (divadla, dílny, workshopy, hudba) zde (asi poprvé v Česku), bude vytvořeno svobodné hřiště inspirované konceptem „adventure playground“ o němž najdou návštěvníci více v TZ. Drobnou zajímavostí je, že celý festival je poměrně striktně vytvořen z recyklovaného materiálu a nabídne nejen ekologický, ale i originální a pankáčský vizuál.

KinoBus Prosek

KDY: Od 17. do 20. července od 21.15

KDE: Park Přátelství, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pondělí: Ostrov

Úterý: Láska hory přenáší

Středa: Dobrý šéf

Čtvrtek: Nightlife - Na tahu

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.