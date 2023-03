Příběh o hledání domova i vlastní krve navzdory dějinám v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti… 669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa. V hotelu Šroubek na Václavském náměstí bydlel tenkrát necelý měsíc, než se opět vrátil do Velké Británie. I odtud však v organizaci transportů do Anglie pokračoval. Vše definitivně zastavilo až vypuknutí druhé světové války. Ačkoli to tenkrát nebylo tak zjevné, oněm 669 dětem prokazatelně zachránil život. Jejich rodiny zpravidla skončily v koncentračních táborech. Děti, díky němu přežily. V jiných rodinách, v jiných zemích. A na vše se na další desítky let zapomnělo. Až ke konci 80. let se příběhu Nicholase Wintona začala věnovat média. Odhalovala postupně příběhy i některých z tzv. Wintonových dětí. Většina z nich se po válce natrvalo do své rodné země už nevrátila. Nebyl důvod, někdy ani možnost. Šest let je v životě dítěte dlouhá doba. Ve své rodné zemi byli cizinci.

Lucerna Music bar: Poletíme?

KDY: Od 20

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 450 Kč



Skupina Poletíme? se po roce vrátí do Lucerna Music Baru v rámci turné, aby opět roztančila své fanoušky! Těšit se můžete na dvouhodinovou jízdu ve svižném tempu, kde zbyde i prostor pro vydechnutí při pomalejších písničkách. Poletíme? umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou a tanečními kreacemi publika. I vy se budete smát, výskat, tančit nebo vám přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenují váš problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou jejich devízou! Nudit se s nimi nebudete, už jen pro netradiční nástrojové obsazení, se kterým muzikanti zvládají výtečně punk stejně jako jazz. Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 419-569 Kč



Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra… Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.