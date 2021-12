Máte rádi zvířata? Skladatelé a hudebníci ano! Přesvědčit se o tom můžete na komentované prohlídce výstavy Hudební zvěřinec, kterou pro vás přichystalo České muzeum hudby. Výstava vznikala ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem, kromě předmětů s hudební tematikou se tak můžete těšit i na zvířecí exponáty. Na své si tak přijde každý od nejmenších až po ty největší. Nebude chybět ani prostor pro vaše dotazy. Výstavou provádí její spoluautorka Mariana Lebedová.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Resident Evil - Raccoon City

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Americko-německý horor. Raccoon City, kdysi vzkvétající domov farmaceutického giganta Umbrella Corporation, je teď umírajícím středozápadním městem. Exodus společnosti zanechal město jako pustinu. Pod povrchem vřelo velké zlo. Když je zlo uvolněno do světa, obyvatelé města se navždy změní a malá skupinka přeživších musí spolupracovat, aby odhalila pravdu o Umbrelle a přežila děsivou noc.

Sto zvířat v Lucerna Music baru

KDY: Od 19.30 (bar otevřen od 18)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 450-490 Kč



Sto Zvířat v roce 2020 oslavili neuvěřitelných 30 let existence na naší hudební scéně. Plánovaný výroční koncert se po několika odloženích z důvodu covidových opatření uskuteční 2. prosince v Lucerna Music Baru. Vzhledem k aktuálním opatřením bude klub uspořádaný na sezení. Zvířata zatím vydala 11 alb, natočila spoustu klipů a odehrála více než 2300 koncertů u nás, v USA, ve Francii, v Německu, Švýcarsku, Lucembursku a Slovensku. Nová deska „30 let testováno na lidech” byla velice pozitivně přijata jak fanoušky, tak kritikou a Zvířata se tudíž těší, až budou moci předvést všech dvanáct poprvé nových songů naživo. Doposavad kapela testovala na lidech více než polovinu všech skladeb z alba a z reakcí to vypadá na zatím jeden z nejlepších počinů souboru. V kapele na konci loňského roku došlo k výrazné personální změně, kdy na rytmické posty nastoupila mladá třicátnická krev – Jakub Červinka na kytaru, Jan Neruda na baskytaru a Jakub Nývlt na bicí.

Adventní koncert Smyčcového souboru a Komorního orchestru ZUŠ Lounských

KDY: Od 18

KDE: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Na tradičním adventním koncertě Základní umělecké školy uslyšíte hudbu v podání Smyčcového souboru a Komorního orchestru školy.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.