Hvězdné léto: Ani spolu, ani bez sebe

KDY: 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Komedie s Janou Paulovou a Davidem Suchařípou v hlavních rolích. Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují.

Druhá Infuze od Kreas na Sedmičce

KDY: 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903/Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč



Partička z Kreas Promotion dnes večer pořádá druhou Infuzi na své oblíbené strahovské Sedmičce. Zahrají Repelent SS, Decultivate, Skip Life a Narcosa.

Šestitisícovky pro každého

KDY: 18-19.30

KDE: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

ZA KOLIK: 130 Kč



"Vezmeme vás na tři jednoduché himálajské šestitisícovky, na které snadno vylezete i bez lana, a ukážeme vám parádní aklimatizační treky, kde zažijete pravé Himálaje, nepotkáte tam skoro nikoho a nepotřebujete pro ně ani žádná drahá povolení. Taky nakoukneme do buddhistických chrámů, k nomádům do stanu na čaj s jačím máslem a Ladačanům pod pokličku," říkají cestovatelé Katka Krejčová a Petr Ptáčník Z cesty kolem světa. V letech 2014-2015 spolu podnikli 16 měsíců dlouhou cestu kolem světa a od té doby spolu cestují, kdykoli je to jen možné.

Výstava Czech Nature Photo 2020 v Divoké zahradě Hostivař

KDY: Až do 6. 7.

KDE: Divoká Zahrada Hostivař, K Obecním hájovnám, Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma, areál je volně přístupný



V areálu Divoké zahrady Hostivař se můžete těšit na venkovní výstavu vybraných soutěžních fotografií z letošního ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, která veřejnosti představuje nejlepší snímky přírody fotografů z České republiky a Slovenska.