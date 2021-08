Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Od 19.00

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč zde

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Letní kino Centrum Černý Most: Krokodýl Dundee

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše Centra Černý Most vyrostlo po dlouhé filmové pauze letní kino. To kromě oblíbených filmových trháků každý čtvrtek láká také na společnost známých stand-up komiků. Dnes si kromě australské komedie Krokodýl Dundee užijete zábavné vystoupení Tomáše Reitze.

Gaia Messiah v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč

Gaia Mesiah vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál stojí hned vedle historické budovy branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla anebo něco dobrého k jídlu. Stánek má u nás Modrý zub se svojí vychytanou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie anebo parádní řecký gyros. Po každém koncertu se koná v Opera stanu afterparty s DJem.

Auto/letní kino Strahov: Temný dům

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Americký horor. Beth (Rebecca Hall), která se vzpamatovává z nečekané smrti svého manžela, zůstává sama v domě u jezera, který pro ni postavil. Začíná však odhalovat jeho znepokojující tajemství a je odhodlaná je rozluštit.