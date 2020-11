Aussie & Kiwi Film Fest nabíz: Guns Akimbo

KDY: Od dnešního dne do 29. listopadu

KDE: Zde, kompletní informace a program na festivalovém webu

ZA KOLIK: 90 Kč

Oblíbený filmový festival Aussie & Kiwi film fest nabízí k online shlédnutí oceňovanou akční komedii Guns Akimbo v koproduci Velké Británie, Nového Zélandu, Německa a USA, s Danielem Radcliffem v hlavní roli.

Miles je nýmand, opuštěný přítelkyní, který ve svém kutlochu programuje počítačové hry. Celé dny tráví toužením po bývalé dívce nebo urážením lidí na internetu. Jednoho dne narazí na zločinecký kybernetický gang Skizm, který pořádá online zápasy na život a na smrt mezi vyvrheli a kriminálníky. A pak mu do bytu přijde divná návštěva, omráčí ho a unese. Když se doma probudí, zjistí, že dostal nečekanou nadílku. Pro Milese tak začíná skutečná hra o život, obzvlášť když se do ní neplánovaně přichomýtne i jeho bývalá přítelkyně…

Online jóga pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Autokino Strahov dnes: Chlast

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce zajímavých snímků na velkém plátně. Dnes se můžete podívat na dánský snímek Chlast. Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo, zmírňuje problémy a zvyšuje lidskou kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholuv krvi.

Nový Zéland: S foťákem na druhý konec světa

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa. Pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednáší a promítá Miky Škoda. Opustit zaběhlé koleje a jistoty, sbalit výbavu do Peak Design batohů a vyrazit do světa za zkušenostmi. Tak začalo půlroční putování po Novém Zélandu. Podívejte se na tuto zemi skrz hledáček fotoaparátu a očima video tvůrce s touhou zachytit krásy světa kolem nás. „Cestování ve mne probudilo touhu poznávat svět kolem nás, a tak jsem během posledních šest let procestoval několik desítek zemí,“ říká Miky.