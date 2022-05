Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Divák se může vydat do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.

Mexiko na Brumlovce

KDY: 11-15

KDE: Centrální Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte ochutnat tradiční mexickou pouliční gastronomii. Můžete se těšit například na quasadillu, burrito, několik druhů tacos, tortilly, pikantní křidélka, nebo například mexické drinky.

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti. O živý hudební doprovod se postará rock and rollová kapela Green Monster.

Konvent, Livløs a (O) v Modré Vopici

KDY: Od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 490 Kč



Čtvrteční večer v klubu Modrá Vopice bude patřit dvojici dánských kapel. Jako headliner turné jede dámské doommetalové komando Konvent. Čtveřice temných ženštin z Kodaně původně měla jet s válečnými poety 1914, ti ale vzhledem k probíhající válce u nich na Ukrajině byli nuceni ze společného tour odstoupit. Společností jim budou dva další dánské soubory Livløs, kteří nabídnou obhroublé deathmetalové melodie, a prazvláštně pojmenovaní (O) (hledejte parentes0parentes), kteří se vyhýbají obyčeji i v hudbě a zasazují temnou melancholii hned do několika blízkých žánrů.

Srí Lanka: Krajem Tamilských tygrů

KDY: Od 18.30

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč online zde

Severovýchodní oblasti Srí Lanky byly po dvě desetiletí pod správou separatistického hnutí známého jako Tamilští tygři. Občanská válka sice skončila už v květnu 2009, dřívější državy Tygrů však byly zpřístupněny zahraničním návštěvníkům až celkem nedávno. Vydejte se na cestu z Trincomalee do Jaffny s Janem Pavelkou, bývalým vedoucím mise Člověka v tísni na Srí Lance a Markem Němcem, honorárním konzulem Srí Lanky v ČR.

Jos Repertory Theatre: Audience

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1



Ačkoliv nigerijští herci, představitelé Vaňka a Sládka, hrají hru, která byla napsána v úplně jiné době, v roce 1975, a ve zcela odlišném kontextu, kdy autor, podobně jako jeho hrdina Vaněk, byl nucen koulet sudy v trutnovském pivovaře, jejich přesvědčivá výpověď a porozumění absurdním mechanismům totality jsou důkazem nejen univerzality Havlových myšlenek, ale i toho, nakolik téma svobody, pravdy a lásky rezonuje v nigerijské společnosti.Jos Repertory Theatre je jeden z nejkvalitnějších divadelních souborů v Nigérii.

Kolem světa: Kouzlo Himálaje

KDY: Od 20

KDE: Online, po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: Od 99 Kč

Kolem světa je online cyklus cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf… "Jestli nějaké země opravdu miluji, tak je to Japonsko a Nepál. V nich jsem taky strávil nejvíce svého cestovatelského času. Vlastně teď už ve svých 83 letech nikam jinam nemusím. V Nepálu jsem byl poprvé v roce 1970 a ihned mi se svými památkami, horami a hlavně lidmi vlezl pod kůži. V té době bylo Káthmándské údolí plné hippies - "dětí květin" vykuřujících marjánku a posedávajících na schodištích starobylých pagod," zve na přednášku a promítání Zdeněk Thoma.

Jamie Cullum v O2 Universum

KDY: Od 20

KDE: O2 Universum, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 990-2490 Kč



Jamie Cullum za dvacet let své hudební kariéry změnil mnoha miliónům lidí názor na jazz, který vkusně a s vytříbenou lehkostí spojuje s popem. „Nikdy jsem se nesnažil předstírat, že žijeme v padesátých letech. Žiji tady a teď. Mám rád Beyonce, Massive Attack, ale stejně tak Cheta Bakera nebo Franka Sinatru,“ vysvětluje. Dokáže zahrát svérázné verze skladeb Cole Portera, Kurta Ellinga, Counta Basieho, Jimi Hendrixe, Kanye Westa, Rihanny, Radiohead i White Stripes.

The Smile ve Foru Karlín

KDY: Od 19

KDE: Forum Karlín, Pernerova 55, Praha 8

ZA KOLIK: 1590 Kč

Členové legendární britské rockové formace Radiohead Thom Yorke a Jonny Greenwood se vrací na scénu v rámci nového projektu. Společně s bubeníkem ze Sons of Kemet’s Tomem Skinnerem tvoří nyní novou hudební formaci The Smile. V rámci oznámeného debutového evropského turné dorazí také do Prahy. Fanoušci Radiohead tak budou mít znovu příležitost své oblíbence vidět hrát na živo.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy. Výstava Motýli, zaostřeno na detail se koná od 8. dubna do 22. května.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!