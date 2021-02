Autokino Strahov: Maják

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes na vás čeká kanadsko-americké mysteriózní drama Maják…Režisér a scenárista Robert Eggers, který na sebe strhl pozornost žánrových fanoušků i vyznavačů artových sfér debutem Čarodějnice, opět spřádá důmyslně vystavěné dílo, které provází pověst strhující divácké podívané, osobité autorské vize i hypnotického klaustrofobního dramatu. Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony coby strážci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec devatenáctého století. Soužití větrem a lety ošlehaného, i notně vypitého námořníka a jeho nového nezkušeného asistenta se začne propadat do šílenství a paranoie, zatímco novic poodkrývá okolnosti záhadného osudu svého předchůdce. Strhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s precizní zvukovou režií utvářejí přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se spolu s postavami propadnou také diváci. Eggers vytvořil vrcholně estetickou a všechny smysly atakující podívanou, která v sobě snoubí vytříbenou krásu i dravou krutost.

Kolem světa: Léto v kanadském Whistleru

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Dnes vás čeká další zábavné vyprávění dobrodruha Karla Štěpánka, tentokrát o Kanadě. Karel strávil léto v kanadském Whistleru, kam se vydal v rámci pracovního programu Working Holiday. Toto městečko je outdoorovým rájem, kde se dají slušně vydělat peníze na další cestování. Podíváme se tedy nejen do Britské Kolumbie, ale i do národních parků ve Skalnatých horách nebo za zlatem na daleký Yukon. Současně si přiblížíte pracovní programy a nejrůznější bizarní práce na cestách, a to nejen v Kanadě. Vše bude jako vždy velmi zábavnou nevšední formou, těšte se!

Jedovaté rostliny kolem nás a jejich terapeutický potenciál

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Tentokrát online. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Jedovaté rostliny kolem nás a jejich terapeutický potenciál. Jedovaté rostliny jsou nedílnou součástí přírody, obklopují člověka od nepaměti. Nejdříve se je naučil poznávat, později i využívat pro své potřeby. Jedovaté látky si rostliny zřejmě vytváří proto, aby se dokázaly přizpůsobit ne vždy příznivým životním podmínkám nebo aby se ubránily před predátory. Časem se prokázalo, že tyto speciální látky, ve správné dávce mohou i léčit. Některé z nich našly uplatnění v medicíně, některé se staly předlohou pro vývoj účinných látek pro léčbu celé řady onemocnění. V tomto příspěvku se budete věnovat těm jedovatým rostlinám, se kterými se můžete potkat od jara do podzimu při toulkách lesem, na loukách nebo je dokonce pěstujete ve své zahrádce a jejichž obsahové látky nebo látky od nich odvozené se používají v léčbě celé řady onemocnění. Dozvíte se, k čemu potřebovala Kleopatra rulík zlomocný, čím se léčí „nemoc králů“ a podobně. Přednáší PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Divadlo V Dlouhé online: Nebe – peklo

KDY: 10-11.30

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma, v dobrovolné výši můžete přispět zde



Rodinná inscenace odehrávající se mezi zemí, nebem a peklem. Hlavní hrdinka příběhu Eva - milovníkům klubové scény známá jako DJka Raketa - se nehodlá smířit s osudem a rozhodne se utéct z nebe i z pekla, aby se mohla vrátit na zem k sedmiletému synovi. Během dobrodružného útěku z onoho světa se potkává s Bohem i Luciferem, s čerty, hříšníky i anděly, ale také se svým otcem, kterého nikdy nepoznala.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Rembrandt: Portrét člověka (online přednáška)

KDY: 18-19.15

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Online přednáška k výstavě Rembrandt: Portrét člověka s kurátorkou Lucií Němečkovou. Snad žádný umělec nebyl podroben tak rozsáhlému vědeckému bádání, tolika uměleckým interpretacím a celospolečenskému zájmu jako holandský malíř Rembrandt van Rijn. Přesto stále zůstává řada neznámých ve vztahu k jeho životu i tvorbě.

Moje kino live: Krajina ve stínu

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 100-1000 Kč



Máte rádi kino a chybí vám? Kino může přijít za vámi…Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně nepřítel. Do každodenního života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Marie je Češka, její muž je ale pevně spjatý s místní půdou a vždy byl Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle toho, co je správné. Nejdříve sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, aby pak zloba dopadla i na ně samotné.