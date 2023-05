Tipy na čtvrtek 18. května

Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Máte rádi songy slavné kapely Queen? Vydejte se ve čtvrtek a v pátek do O2 areny, protože tenhle zážitek bude určitě stát za to. Čeká vás dlouho vyhlížený dvojkoncert Queen Relived by Queenie. | Foto: archiv pořadatele akce