Autokino Strahov: Řbitov zviřátek

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes vás čeká americký horor Řbitov zviřátek, o němž hororový mistr Stephen King prohásil, že je jeho nejděsivějším románem. A to už něco znamená… „Tradičním hororům se spíš vyhýbám, mám rád ty psychologické, což je přesně případ této adaptace", říká o Řbitovu zvířátek producent Lorenzo DiBonaventura. „Je to příběh, který se jen snaží odpovědět na otázku: Jak daleko byste zašli, abyste ochránili své dítě? I proto ho King tři roky schovával v šuplíku, než ho vydal. Tak moc se ho bál," dodává… Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice protínající městečko. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky jako k definitivnímu konci, jeho žena Rachel (Amy Seimetz) má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem smrti obrovské problémy a hlavně chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused, Jud Crandall (John Lithgow), najde ležet u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější. Jeho návrat spustí lavinu děsivých událostí, které Louisovi a jeho blízkým převrátí život vzhůru nohama. Smrt kocoura totiž nebyla zdaleka posledním úmrtím. Louis se najednou chytá zoufalé naděje, kterou mu nabízí zvířecí hřbitov. I když ho před tím děsivé snové vize varovaly, Louis se rozhodne ještě jednou vyzkoušet jeho sílu. Nemůže totiž jinak.

Kolem světa: Martin Půlpán v Íránu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa. "Írán je zemí, kterou si zamilujete! Vydejme se společně prozkoumat tuto nádhernou zemi s pošramocenou pověstí, která ovšem nabízí vše, po čem cestovatelé touží. Navštívíme hory, pouště, ostrovy v Perském zálivu a historická místa bývalé Perské říše. Nasajeme atmosféru tisícileté historie země, která bývá neprávem označována za nebezpečnou. Poznáme svatá města šíitského islámu, usedneme na šálek čaje s obyčejnými lidmi, kteří žijí životy jako my všichni, a poznáme krásu perských žen. Ztratíme se v pohořích Alborz a Zagros nebo objevíme křesťanské chrámy na hranici s Arménií. Írán je zkrátka zemí, kterou si zamiluje," zve na přednášku Martin Půlpán – Lost Czech Man.

Přednášky Botanické zahrady: Jedovatá odysea aneb Nejzajímavější jedovaté rostliny z Botanické zahrady Praha

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, web Botanické zahrady

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Tentokrát online. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Jedovatá odysea aneb Nejzajímavější jedovaté rostliny z Botanické zahrady Praha. Všichni známe příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a ani o tom nevíte. Naše přednáška uvádí celoroční téma jedovatých rostlin v naší přírodě i zahradě. Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. Přednáší Mgr. Jarmila Skružná, Ing. Klára Lorencová.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Online stream: Divočinou Kanady

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Od 150 Kč



"Pojďme si společně užít nevšední příběh z velké výpravy do kanadské divočiny 2019. Dozvíte se spoustu praktických rad a informací, prožijete dobrodružné příběhy a setkání s divokými zvířaty v prostředí nejkrásnějších míst kanadských Rocky Mountains. Uvidíme nejen známé záběry fascinujícího Moraine Lake, ale především vás vezmu do oblastí, kde nepotkáte člověka. Zato medvědi, horští lvi, wapiti, losi, bizoni a orli jsou tady doma. A o setkání s medvědy opravdu nebyla nouze, takže si povíme, jak s nimi na trecích v divočině dobře vycházet Chybět nebude ani 50 km dlouhý Berg Lake Trail k nejvyšší hoře kanadských Rockies, Mt. Robson. Jedinečné záběry, videa a silné příběhy," zve přednášející Ondra Bačík.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Moje kino live slaví 1. narozeniny: Premiéra filmu Společníci

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 100-1000 Kč



Moje kino LIVE je tu s vámi už rok! Pojďme ho oslavit společně s exkluzivní premiérou filmu Služebníci, který jste v kinech ještě neviděli. Úvod připraví ředitel kina Aera Jiří Flígl. Po filmu se můžete zapojit do debaty s režisérem filmu Ivanem Ostrochovským. Přichystejte šampaňské a chlebíčky, narozeninová party začíná… Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.

Puppet: Světová premiéra Baletu Národního divadla

KDY: 19-19.30

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Světová premiéra Baletu ND online na YouTube. Choreografie: Douglas Lee.