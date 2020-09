Blanka Matragi: Timeless

KDY: Až do 31. prosince denně 10-19

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč

Spojením nezaměnitelného kouzla secesních prostor Obecního domu a exkluzivních modelů Blanky Matragi vznikl jedinečný koktejl opojující smysly. Výstava nyní představuje obměněnou expozici mapující její více jak pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky. Rovněž zde najdete nejnovější kolekci Elements 2017.

Obraz Doriana Graye

KDY: 19-21.15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Současná interpretace legendárního Wildova románu. Dorian Gray. Okouzlující mladík s jedinečným darem působit na druhé. Touží využít každou možnost tohoto světa, zakusit každou jeho rozkoš. Bez ohledu na minulost, budoucnost nebo lidi kolem sebe se vrhá do propasti, která jako by zela v něm samém, a strhává s sebou i své okolí. Vždyť kdo by nechtěl žít tady a teď – věčně? Za Dorianovou nevinnou, stále mladou tváří se však skrývá hrozivé tajemství…

Nevěsta prodaná do ciziny

KDY: Až do 2. listopadu, 10-17

KDE: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč



Výstava představí Prodanou nevěstu od prvního provedení v cizině ještě za Smetanova života (roku 1871 v Petrohradě) či okolnosti jejího triumfu na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni (1892), který ji otevřel cestu do světa. Rok po tomto úspěchu uvedlo operu Divadlo na Vídeňce, a v rychlém sledu následovaly další zahraniční scény. Prodaná nevěsta se vydala na cestu kolem světa.

Otevření nepřístupných prostorů Tančícího domu

KDY: Až do 27. září, 10-18

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6, Praha 2

ZA KOLIK: 190 Kč



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniće z roku 1990. Z domu, za jehož návrhem stojí spolu s Milunićem i slavný architekt Frank Gehry, se stala ikona moderní architektury a jedna z nejznámějších staveb v Praze.

Pinot Swings

KDY: 17. 9., 17-22

KDE: Senovážné náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné na akci je zdarma, degustace vín a občerstvení za žetony

Stánky s pinoty, grilování, muzika, zábava. Přijďte na jedinečnou open air party v centru Prahy. Vše přímo na Senovážném náměstí naproti Vinografu. Čeká na vás zábava a nabídka nejméně 40 druhů vín z pinotových odrůd: Pinot blanc, Pinot gris a Pinot noir. Pro potěchu a radost duše bude hrát swing. Kromě skvělé degustace a hudby budete moci zakusit speciální "pinot friendly" občerstvení, které zajišťuje šéfkuchař Vinografu, Dušan Mackovič.