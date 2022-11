Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí… Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

Švandovo divadlo: 7 pádů Honzy Dědka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 190-450 Kč, online předprodej zde



Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde se každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi. Pořad vznikl počátkem roku 2011 a do dnešního dne se v něm již vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Rozhovory vedené publicistou Honzou Dědkem se ještě před uvedením na televizní obrazovky staly doslova fenoménem na YouTube, kde mají dnes k 85 miliónům zhlédnutí a bezmála 140 tisíc diváků pořad pravidelně odebírá!

Koncert: Full Of Hell a spol. v Underdogs

KDY: Od 18.45

KDE: Klub Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč

Zdroj: ObscureTurné naplněné pekelnými zjeveními! Full Of Hell je kapela, jejíž průsečík se nalézá někde mezi žánry grindcore, noise, hardcore, death metal a industriální hudba… Program večera: 18.45 otevření klubu, 19.30 Viscera///, 20.15 Jad, 21.00 Sanguisugabogg, 22.00 Full Of Hell.

Christian Houge: Temple of Light

KDY: Do 20. listopadu

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Renomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů.Zdroj: Lenka BartákováVýstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceVítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!