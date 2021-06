Kolem světa: Nepál, hory a život Šerpů

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý červen 990 Kč

Seriál cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Nepál je zemí nepředstavitelných trekařských možností. Cestovatelé a horalové se opakovaně vrací nejen kvůli kráse přírody, výhledům na osmitisícové velikány a pocitu svobody, který zažívají převážně v horách, ale také kvůli veselé a přátelské povaze samotných Nepálců. Oblast Khumbu je nejnavštěvovanější lokalitou v Nepálu. Zde najdeme nejvyšší horu světa ale i domov Šerpů – asi nejznámějšího nepálského etnika. Promítá cestovatelka a průvodkyně Dominika Kobzová.

Museum Kampa uvádí: Werich

KDY: Od 20.30

KDE: Museum Kampa, nádvoříU Sovových mlýnů 2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč přes GoOut



Werich… Herec, komik, klaun, spisovatel, glosátor, národní umělec, rybář, manžel, otec, dědeček a kamarád.Po úspěchu představení Meda byl příběh Jana Wericha logickým krokem. Meda Mládková má ve správě Werichovu vilu a toto představení má za cíl představit životní příběh Jana Wericha široké veřejnosti.Jan Werich byl spolu s Jiřím Voskovcem zakladatel Osvobozeného divadla, které patřilo mezi špičku divadelní avantgardy mezi světovými válkami. Spolu s Jaroslavem Ježkem vytvořili mnoho slavným melodií, které si lidé zpívají dodnes. Jejich divadelní hry měly nejdříve význam satirického píchnutí do „špatné demokracie“. Později jejich hry získaly i protifašistický ráz. I když se cesty Jiřího Voskovce a Jana Wericha rozešly, jejich srdce zůstala spolu. Jiří žil v daleké Americe a Jan Werich zůstal na Kampě s manželkou Zdenkou, dcerou Janou a vnučkou Fančou až do své smrti v roce 1980. Jen pár měsíců po něm odešel i Jiří Voskovec.O čem ale snil? Co utvářelo jeho osobnost? Čím by byl bez Voskovce a Ježka?

Autokino Strahov:Tiché místo 2

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu, že se kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat posunkovou řečí. Jenže ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee (John Krasinski) a matka Evelyn (Emily Blunt) zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně sama. Pragmatické ženě je jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě tak začíná příběh druhé části Tichého místa. Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť, na jejímž konci snad čeká někdo, kdo jim pomůže. Během svého putování si však uvědomí, že stejně velké nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné planety, jim může hrozit od jejich vlastních lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději na záchranu. Jak říká cynický drsňák (Cillian Murphy), ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“

Království železnic otevírá

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Autokino Ledárny: Gran Torino

KDY: Od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)

Walt Kowalski je patriot, jehož dům zdobí americká vlajka. Celý život pracoval jako dělník v automobilce Ford a nyní čerstvě ovdověl. Žije na předměstí Detroitu a s nelibostí nese, jak se jeho čtvrť proměňuje pod vlivem stále hustšího zabydlování imigranty z různých koutů světa. Nejvíc ho obtěžují "ty žlutý rákosníci" od vedle. Věci se dají do pohybu v okamžiku, kdy se mu Thao, hoch ze sousedství, pokusí ukrást z garáže chloubu jeho majetku - veterán Gran Torino z roku 1972. Thaova rodina trvá na tom, aby si chlapec u Walta svůj nerozvážný čin odpracoval. Přes počáteční averzi se seznamuje i s ostatními členy rodiny. Zachrání je před šikanou bandy mladých chlapců. Emancipovaná, inteligentní a sympaticky otevřená Thaova sestra Sue i její neprůbojný bratr se mu stávají průvodci do neznámého světa. Walt postupně k Thaovi přilne jako k vlastnímu synovi a je nucen přehodnotit svůj postoj ke všem těm rozpínavým "rákosníkům a čokoládám", kteří v jeho zemi nalezli útočiště, tak jako kdysi jeho polští předci. Snad poprvé v životě se na své sousedy dívá bez předsudků. Veterán postupně odkryje i tu část duše, kterou skrývá již od války… Film je v původním zněním s titulky.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada - skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!