Divadelní adaptace pozoruhodného norského filmu v sobě spojuje prvky psychologického dramatu se sarkasticky černou komedií… aneb Po dobrém občas nezmůžete vůbec nic! Geirr měl před dvěma lety autonehodu a je upoután na invalidní vozík. Jeho žena Ingvild ve snaze zachránit manželství pozve skupinu tělesně postižených, kterou vede až nechutně pozitivní a vyrovnaná psycholožka Tori. Geirr, milovník válečných filmů a Johnnyho Cashe, se však rozhodne k tvrdému protiútoku. A tak během jediné noci dochází nejen k sebedestruktivním hrám včetně ruské rulety, pokusům o sebevraždu či ne zcela dobrovolným skokům z okna, ale především k poznávání sebe sama, skoncování s falešnou upřímností, soucitem a možná ke skutečnému „léčení“ duše.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Spider-Man - Bez domova

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a on již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.

Skyline v Lucerna Music baru

KDY: Od 20 (bar otevřen od 19)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč



Kromě klasické energické show se můžete těšit i na zbrusu nové songy z desky Electricity, která vyšla v létě 2020. Samotná deska je už osmou řadovou v diskografii Skyline. Vychází čtyři roky po albu Jungle, s nímž kapela uspěla v rádiích a získala cenu za Album roku na cenách Žebřík. Desku si členové kapely produkovali opět sami, o mix se postaral opět osvědčený Matouš Godík. Autorem obalu alba je grafický designér Vítek Škop.

Autorské čtení s kovářem Marvelem z Libně

KDY: Od 18

KDE: Hořejší nábřeží (Kobka č. 16), Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Kovář, učitel a spisovatel Jan Marvel Horn vám přečte ze své knihy Valard a vejce na draka a zodpoví vaše dotazy o literatuře, oceli a tak vůbec… Co o Valardovi říká databáze knih? "Převážně nevážná fantasy, kořeněná přirozeně nadpřirozenými bytostmi, krví, chtíčem a halucinogeny. Prvotina libeňského kováře, Jana M. Horna, popisuje pouť Valarda a jeho drakonického přítele, z bodu A do bodu B, zatímco vnáší do žánru humor, absurdno a moment překvapení."

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.