Kolem světa: Jižní Korea a Japonsko

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý duben 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. „Během této kombinované přednášky vás skrze mé fotografie provedu Jižní Koreou od severu, tedy od samotných hranic s tím “zlým“ severním sousedem, k jihu, abychom následně krátce přeletěli do japonské oblasti Kansai, která je s historickými městy Kyoto, Nara a středověkým hradem Himeji či chrámovou horou Hiei tím nejatraktivnějším, co může Japonsko nabídnout. Mimochodem, na cestu se vydáme v období listopadu, kdy jsou chrámy a zahrady ještě malebnější díky zářivým barvám podzimu,“ zve na přednášku cestovatel a průvodce Martin Hájek.

Šukares romanes: Současná romská literatura v České republice

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Máme po třiceti letech svobody dostatečný přístup k romsky psané literatuře a je o ni zájem? Mají k ní přístup sami Romové? Jaké obtíže čekají na romsky píšící autory při vzniku díla? V čem naopak takoví autoři vynikají? Čím je provoz romského nakladatelství specifický? Má romština v literatuře 21. století své opodstatnění? Diskuse a autorské čtení současné romské autorky. Hosté: nakladatelka a redaktorka Karolína Ryvolová a autorka Stanislava Miková Večer moderuje Anna Štičková. Diskusi pořádá Knihovna Václava Havla, nakladatelství Kher, Pražské Fórum pro romské dějiny a platforma Knihex.

Autokino Strahov: Očista

KDY: Od 19.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá americký thriller Očista… Jak vyřešit alarmující míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu jedinou noc v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje v nejnebezpečnější místo na Zemi. Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, protože všechny složky záchranného systému jsou během Očisty mimo provoz. Funguje to náramně, i díky tomu život v téhle zemi v ostatní dny připomíná ráj. Jen se ho nemusíte dožít. Krvavý thriller s hororovými prvky natočili tvůrci série Paranormal Activity, kteří vás budou děsit tak, jak je jim vlastní. Úspěšní a bohatí Sandinovi se na Očistu připravují v bohorovném klidu. James (Ethan Hawke) prodává bezpečnostní systémy, díky nimž svůj dům proměnil v nedobytnou tvrz. Jeho manželka (Lena Headey) a děti, teenageři Charlie a Zoey, proto mohou nerušeně pozorovat prostřednictvím bezpečnostních kamer svět tam venku a výjimečná dramata, která tahle specifická noc přinese. Všechno změní jeden cizinec, který se znenadání objeví u jejich dveří a úpěnlivě prosí o záchranu. Pustit ho dovnitř, nebo nepustit? Rozhodnutí, které učiní, obrátí jejich život naruby. Z nezúčastněných pozorovatelů se stanou hlavními postavami v mimořádně krvavém dramatu, které nemusí ani jeden z nich přežít. Tahle noc bude zatraceně dlouhá.

Zacvičte si online jógu zdarma

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Výstava Veroniky Psotkové: Dive-In

KDY: Po celý den

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spoluprácis (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Barrandov a jeho slavné a prázdné vily online

KDY: 19-21

KDE: Po zaplacení přes GoOut obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 100 Kč



Doba společným vycházkám nepřeje, tak si můžete zkrátit čekání alespoň vycházkou virtuální. "Připravili jsme pro vás vycházku, kterou sice strávíte v teple svých domovů, avšak informací se vám dostane v míře vrchovaté. Pojďte s námi na filmový kopec, abyste se dozvěděli více o jeho tvůrcích a obyvatelích, pojďme si popovídat o filmových ateliérech, úžasných vilách a legendárních terasách. Vstupné je 100 Kč. Zároveň se zavazujeme, že celou utrženou částku investujeme do opravy kaple pod barrandovskou skálou. Po zaplacení na Goout vám přijde mail s podrobnostmi k přihlášení. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, Dáša vám pomůže: dasa@prazdnedomy.cz. Virtuální vycházkou provede Marie Zákostelecká a Petr Zeman," říkají pořadatelé akce.

Moje kino live: Online kvíz - Harry Potter

KDY: Od 20.00

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 300 Kč za tým, doporučená velikost týmu je 3-5 hráčů/hráček, maximum je 5 hráčů



"Pojďte si s námi zasoutěžit a porovnat své znalosti kouzelnického světa s týmy z celé republiky. Připravili jsme si pro vás online kvíz o filmech a knihách Harryho Pottera. V sedmi tematických kolech prověříme vaše znalosti světa čar a kouzel. Kvíz obsahuje přes 50 středně těžkých otázek, se kterými si mudlové moc neporadí, ale kdo zvládne NKÚ, nebude mít s našim kvízem žádné potíže," říkají pořadatelé akce. Kvíz proběhne na platformě Zoom. K odpovídání nepotřebujete žádné papíry ani tužky, kapitán/ka týmu bude odpovědi odesílat v aplikaci AhaSlides (je možné odpovídat na počítači, tabletu i telefonu). Vítězný tým získá měsíční předplatné Aerovodu. Začátek kvízu je ve 20 hodin, Zoom bude zpřístupněný od 19.45.

Soul Talks: Obydlovat vědomí

KDY: Od 19.00

KDE: Facebooková událost, po zaplacení přes GoOut obdržíte odkaz

ZA KOLIK: 150 Kč



Studio Alta společně se svým ambasadorem Petrem Šavelem otevírá pravidelný online prostor pro společná setkání, naladění se na samých sebe a naslouchání ostatním. Program rozhovorů a individuálních cvičení přes Zoom je otevřený všem bez ohledu na tvůrčí zkušenost, tedy umělcům i divákům. Je dnešní realita pro Vás náročná? Chybí vám prostor pro intimní sdílení, pro společenská setkání? Cítíte se osamoceně a snadno se dostanete do spirály tíživých emocí a myšlenek? Pokud ve vás tyto věty rezonují, může být “Soul talks” prostorem právě pro Vás.

Vyhráváme: festival živých streamů z Paláce Akropolis. Dnes: Květy hrají Psí Vojáky

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost, web Akropole

ZA KOLIK: Interprety můžete podpořit přes Donio



„Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii třinácti živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény,“ vzkazují lidé z Paláce Akropolis. Dnes vystoupí kapela Květy. Ta existuje už od začátku tohoto tisíciletí. Ačkoliv je experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrostl do velmi širokého spektra. Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost, brilantní výtvarné řešení obalů desek, živelné koncerty a humor.