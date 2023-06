Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Eddie Stoilow vystoupí ve čtvrtek večer na Střeše Radost. | Foto: archiv kapely

Eddie Stoilow na Střeše

KDY: Od 18

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 480 Kč



"Můžete se těšit na naše největší hity i žhavé novinky jako je aktuální singl s názvem Grateful. Navíc uvidíte, jak nám to ladí s hudebním producentem Ondřejem Jančovičem známým pod pseudonymem Dafonic, který se stal právoplatným členem naší kapely. Aby toho nebylo málo, tak v letošním roce oslavíme 20 let existence Eddie Stoilow. A vše to začne právě na Střeše Radost, která se od května představí v novém kabátě. Při této speciální příležitosti frontmana Honzu Žampu na pódiu doprovodí většina původních členů, kteří stáli po jeho boku spoustu let. U toho rozhodně nesmíte chybět," vzkazují členové kapely. Program: 17.00 otevření, 19.30 DJ Flux, 20.30 Eddie Stoilow.

Fidlovačka: Famílie

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Autokino Strahov: Pappa Mia!

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Nová americká komedie… Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům své snoubenky. Je tu ale jeden italský háček. Nemá totiž jinou možnost, než vzít na návštěvu do honosného sídla bohatých amerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta, holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíka klasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádané rodiny pracháčů ani trochu nehodí. Sebastian má strach z velké ostudy a moc dobře ví, proč. Z víkendu se stane souboj dvou zcela odlišných světů a ihned po příjezdu začne řetězec šílených situací a karambolů. Hostitelku, která se tuhle italskou pohromu pokusí na svém panství přežít, hraje Kim Cattrall ze Sexu ve městě.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.