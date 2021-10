Podzimní polévkování na Brumlovce

KDY: 11-14

KDE: Náměstí Brumlovka, BB Centrum, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Ochutnáte polévky tradiční české, zeleninové, krémové, luštěninové i asijské.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Pulp Fiction: Historky z podsvětí

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrovým opusem, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy a zároveň dokonale funguje jako svrchovaně napínavý film rozvržený do inovativní příběhové struktury.

Setkání s autory Velkého knižního čtvrtku

KDY: 15.30-17

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si setkání a autogramiádu autorů jubilejního 20. Velkého knižního čtvrtku. Můžete se těšit na autorky a autory letošních novinek Pavlu Horákovou, Andreu Sedláčkovou, Evu Umlaufovou, Petru Klabouchovou, Martina Sodomku, Martina Jonáše, editory Michala Plzáka s Lucií Vopálenskou, překladatele Tomáše Havla a Raniho Tolimata nebo redaktorku Martinu Mašínovou. Někteří z autorů vás pozdraví ze zahraničí na krátkém videu. Setkání moderuje Petr Vizina. Pořad bude také živě vysílán na Facebooku Velkého knižního čtvrtku a Knihovny Václava Havla.

Signal festival

KDY: Denně až do neděle

KDE: Veškeré informace na webu akce

Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence, ale i konceptuálního umění. Festival rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími technologiemi a současnými společenskými tématy. Signal Festival je jedním z největších producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, stál u vzniku více než sedmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně pro festival. Pořádá doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s celou řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí. Za vznikem festivalu stojí producent Martin Pošta, kurátor Jan Rolník a umělec Amar Mulabegovič z umělecké skupiny The Macula. Po úspěchu videomappingu k 600. výročí Staroměstského orloje, který v roce 2010 realizovala právě skupina The Macula s Martinem Poštou, vznikla myšlenka širšího představení oboru světelného umění v České republice prostřednictvím festivalu.

Beroun táhne na Prahu: Black Hill, Rapete a Destroy v Modré Vopici

KDY: Od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Beroun táhne na Prahu! Do Modré Vopice dorazí trio kapel, které slibují zajímavou hudební kombinaci.Jako první vystoupí thrashmetaloví Destroy! Tito mladíci se do toho nebojí pořádně říznout a i když jsou v samých počátcích svých hudebních krůčků, tak nejsou jako Čeněk, protože mají talent!Po nich nastoupí ostřílení Black Hill. Tito rockeři za sebou mají spoustu koncertů a můžete očekávat příjemný zážitek podaný vytříbenými a pohlednými muzikanty! A také ukázky z jejich nového alba, které v této době propagují.Večer pak zavře zajímavá fúze rockové a rapové muziky v podobě Rapete. Tohle vás bude opravdu bavit, určitě půjde o povedené vystoupení.