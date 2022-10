Groteskní komedie plná outsiderů s ještě kurióznějšími osudy, než máte vy! Dirigent, který touží vystupovat na Pražském jaru, ve skutečnosti ale řídí jen operetní orchestr v Ostravě. S jeho životem ještě víc zamává osudová nehoda s tragikomickými následky, která svede jeho kroky s dalšími nešťastníky. Mykologem, který ze strachu z vlastní výšky chodí neustále ohnutý, takže v sobě objevil talent k hledání hub. Vynálezcem, který má na kontě řadu odmítnutých vynálezů, či úředníkem, který obsedantně podléhá svým erotickým fantaziím. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milenky a „zaučovatelky“. Cesty všech se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení díky srnkám, které se objeví bůh ví odkud…

7 pádů Honzy Dědka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka míří do Švandova divadla, kde se tak každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů.Zdroj: Lenka BartákováVýstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Podzimní polévkování na Brumlovce

KDY: 11-15

KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 2, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Ochutnáte nejen tradiční polévky jako je bramboračka, dršťková či kulajda, ale také polévky z celého světa. Během poledne pro vás bude připraven hudební program.

Destrage a Rise Of Surya v Modré Vopici

KDY: Od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Zdroj: ObscureTvrdí, komplikovaní, melodičtí a vtipně ulítlí. Italové DESTRAGE ze sebe sypou příjemně bláznivý mišmaš a hrají ho s velkým přehledem. Fanoušci SikTh, Dillingeru nebo Betweenů by neměli chybět! DESTRAGE jsou žánrově pestrá progy jednotka z italského Milána. Kapela založená skoro už před 20 lety asi snese zařazení v rámci škatulky progressive metalcore, ale šikovně využívá vícero žánrů: mathcore, pop, djent, metalcore, ale klidně i elektro rock. Obzvlášť na nové desce „Soo Much. Too Much“ svou muziku Taliáni nakopli jak ďas. Je to přesvědčivá směs divokých rytmů, rozlámaných kytar, nečekaných změn a zpěvu na všechny způsoby. Hudba technicky působivá pro jakoukoli muziko-analýzu stejně jako pro podkres na letní párty. Speciálním hostem koncertu v pražské Vopici budou domácí RISE OF SURYA. Jedna z nejnadějnějších tuzemských kapel okolo producenta Tondy Smrčky (Seabeast Production) hraje poslechově velmi příjmený moderní progresive metal vycházející z kapel jako Periphery nebo Textures. Krom výtečného debutu mají na kontě čerstvý singl, tak jim ho přijďte pochválit!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceVítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!