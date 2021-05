Autokino Strahov: Skautův průvodce zombie apokalypsou

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Strahovské autokino dnes promítá americkou hororovou komedii… Tři skauti a dlouholetí přátelé spojují své síly s drsnou servírkou, aby se stali tím nejméně pravděpodobným týmem hrdinů. Když jejich město zpustoší invaze oživlých mrtvol, je na čase složit toho nejdůležitějšího bobříka ze všech a pomocí skautských dovedností zachránit lidstvo před zombie zkázou.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live: Lety a debata

KDY: Od 20.00

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí

Dne 13 . května 1995 se za přítomnosti prezidenta Václava Havla konal v Letech u Písku první pietní akt připomínající utrpení Romů za druhé světové války. Dokumentární film Lety uvádí do širších souvislostí milníky více jak dvaceti let usilování řady organizací a jednotlivců o to, aby se místo romského holokaustu dočkalo důstojné piety, a seznamuje veřejnost s dosud neznámými skutečnostmi tohoto boje a s jeho hlavními aktéry. Na příběhu romského aktivisty Čeňka Růžičky přibližuje pocity pozůstalých, kteří i ve svobodném režimu museli snášet neochotu státu odstranit z místa, kde umírali jejich předci, páchnoucí prasečák. Ten se tak stal symbolem české neschopnosti vyrovnat se s vlastní vinou na genocidě Romů. Po skončení filmu bude od 21 hodin následovat online debata s jeho tvůrci. Odkaz najdete na webu Romea.

Diskuze: Stoleté dědictví československého komunismu

KDY: 17-20

KDE: Facebookový profil Knihovny Václava Havla

ZA KOLIK: Zdarma



Přesně před sto lety vznikla Komunistická strana Československa, politická síla, která snad nejvýrazněji ze všech ovlivnila podobu českých zemí ve 20. století. Jakou a jak hlubokou stopu zanechalo stoleté působení komunistického hnutí a komunistické ideologie u nás a v nás? Není na čase komunistickou kapitolu českých dějin pomalu uzavírat a historizovat? Lze odhadnout, jak může komunistické hnutí a ideologie v ČR působit dál?V diskuzi vystoupí Milena Bartlová, Daniel Kroupa a Petr Pithart. Moderují Oldřich Tůma (ÚSD AV ČR, v.v.i.) a Ondřej Matějka (ÚSTR).

Kolem světa: Střední Asie – starodávná města

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… "Vydejte se pěšky a stopem prozkoumat pohádkové státy střední Asie. Na první pohled by se mohly zdát všechny stejné. Každý je ovšem jiný a společně začneme naši pouť v Turkmenistánu, jedné z nejbizarnějších zemí světa. Pobaví nás nesmyslné zákony, které vymyslel tamní prezident Turkmenbashi, ale zároveň budeme obdivovat neuvěřitelnou architekturu celé země. Pokračovat budeme do Uzbekistánu a prozkoumáme majestátní města jako Samarkand, Buchara a Khiva, ale i zbytky zmizelého Aralského jezera. Poznáme pastevecký život v Kyrgyzstánu a dotkneme se nebe v nebeských horách Ťan-šan. Budeme se toulat pohořím Pamír v Tádžikistánu, kde na hranici s Afghánistánem a Čínou budeme sledovat cestu Marca Pola, který tudy ve třináctém století cestoval. Na závěr překročíme hranici do nejzápadnější a největší čínské provincie Sin-ťiang, která se dříve jmenovala Východní Turkestán a svými tradicemi a náboženstvím má blíže ke střední Asii než k Číně," zve vás cestovatel Martin Půlpán alias Lost Czech Man.

Autokino Ledárny: Poslední skaut

KDY: Od 20.30

KDE: Autokino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za jeden automobil (maximálně 2 lidé uvnitř), vstupenky zde



Soukromý detektiv Joe Hallenbeck je najat tanečnicí Cory jako tělesná stráž. Příliš se neosvědčí. Cory je v noci na ulici zastřelena neznámými zabijáky a Joe si jen se štěstím zachrání holý život. Spojí se s ním Coryin přítel, černý hráč amerického fotbalu Jimmy Dix, který byl vyřazen zkorumpovaným manažerem Marconem ze svého týmu. Oba muži prohledají Coryin byt a naleznou důkazy o tom, že Marcone podplácel senátora Baynarda, čehož se dívka snažila využít, aby byl Jimmy přijat zpátky do mužstva. Marconeho muži se zmocní Joea. Manažer detektivovi s úsměvem sdělí, že senátor začíná dělat problémy a proto bude při předávání posledního úplatku zlikvidován. Samozřejmě tak, aby z vraždy mohl být obviněn Hallenbeck. Joeovi se však podaří s pomocí Jimmyho z nastražené pasti uniknout. S buldočí neústupností jde po Marconeovi, rozhodnut zničit ho za každou cenu… Film je v původním zněním s titulky.

Severský literární salón: Arktické safari

KDY: 20-20.30

KDE: Facebookový profil Skandinávského domu

ZA KOLIK: Zdarma



V online virtuálním studiu Severského literárního salónu tentokrát přivítáte překladatele z dánštiny Roberta Novotného. Tématem diskuzní půlhodinky bude knížka Arktické safari a jiné povídky z Grónska (Garamond, 2021), která je výborem z tvorby Jørna Riela. "Besedu budeme streamovat živě na Facebooku Skandinávského domu a později bude dostupná také v záznamu na našem YouTube kanále," vzkazují pořadatelé.

Májový erotikon aneb Dekameron z Dlouhé

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Láska je mor. Amor. Večer milostné a erotické, světové i domácí poezie v Divadle v Dlouhé je inspirovaný Boccacciovým Dekameronem. V opuštěném starém divadle se schází skupina přátel, aby v izolaci a utajení sdílela libůstku, které společně holduje: erotickou poezii. Atmosféra syrově romantického potemnělého jeviště, opiové noir doupě, vkusná společnost, dekadence, dusno, smyslno, živá hudba… V režii Jana Sklenáře a před kamerou Dity Havránkové se budou milostné poezii věnovat Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, Tereza Krippnerová, Marie Poulová, Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Magdalena Zimová, Čeněk Koliáš, Pavel Neškudla, Martin Matejka, Jan Sklenář, Tomáš Turek, Jan Vondráček a Miroslav Zavičár, na kytaru je doprovodí Karel Bárta. Připravili Martina Buhrová, Jana Fajkusová, Klára Františáková, Lenka Frízlová, Kryštof Huk, Ondřej Kapal, Martina Kocourková, Martina Vašáková, Svatopluk Anděl, Michal Dolníček, Michal Jiráň, Mikuláš Krutský, Martin Kučera, Vladimír Papež, Michael Vodenka a členové jevištní techniky.