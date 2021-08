Letní shakespearovské slavnosti: Zimní pohádka

KDY: Od 20.30 (hraje se denně až do soboty)

KDE: Pražský hrad, Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1

ZA KOLIK: Od 290 Kč zde

Míváte občas pocit, že se kolem vás všichni přetvařují a lžou? Že ani milované bytosti nemůžete věřit? Co když je ale všechno jinak a vy se mýlíte? Dokážete svou vinu přiznat? A je vůbec možné pravdu odhalit? Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků situoval William Shakespeare na Sicílii a do Čech, kterým překvapivě propůjčil moře. Drama se střídá s komedií, nenávist s láskou a zavržení s odpuštěním.

Letní kino Centrum Černý Most: Fotr je lotr

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše Centra Černý Most vyrostlo po dlouhé filmové pauze letní kino. To kromě oblíbených filmových trháků každý čtvrtek láká také na společnost známých stand-up komiků. Dnes si kromě americké komedie Fotr je lotr užijete zábavné vystoupení Tomáše Plhoně.

UDG v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč

UDG vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál stojí hned vedle historické budovy branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla anebo něco dobrého k jídlu. Stánek má u nás Modrý zub se svojí vychytanou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie anebo parádní řecký gyros. Po každém koncertu se koná v Opera stanu afterparty s DJem.

Auto/letní kino Strahov: Sebevražedný oddíl

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures Sebevražedný oddíl. Diváci se mohou těšit na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět.

Strašidelná Čertovka

KDY: Od 18 do 20.30 (každou půlhodinu)

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 220 Kč zde

Vyjeďte si s dětmi na netradiční večerní plavbu po Čertovce, během které potkáte hned několik malostranských strašidel a prozkoumáte z lodičky tajemná zákoutí nejkrásnějšího říčního kanálu Prahy. Nechte se vtáhnout do světa pražských pověstí a poplujete po Vltavě v místech, kde pražská strašidla pořádají své reje. Průvodce na lodi vám bude dělat vodník a společnost obstarají bubáci a strašidla vyprávějící pověsti a příběhy o svých smrtích i životech.