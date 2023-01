Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?

Švandovo divadlo: Srpnové světlo

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 380 Kč



Někteří lidé žijí jen proto, aby přežili jeden druhého. Nová hra Martina Františáka, ve které je život víc než detaily umírání… Původní české drama situované do skalistých hor ledového severu, kterým neúprosně proniká srpnové světlo. Staré časy končí a v poslední, opravdu poslední chvíli přichází vytoužená naděje. Karel s Ondřejem žijí zbytky svého mládí v opuštěném statku po svých rodičích. Nepotřebují k životu vesnici, nepotřebují nic, nevěří ničemu – zbyli si. Ukryjí však uprchlou dívku naplněnou jasem. Jeden ji miluje, druhý ji potřebuje. Vše přichází rozetnout paní Eklmanová, dávná známá. Eklmanová jako dáma své samoty potřebná ve chvíli, kterou musí člověk překonat. Jaké to je když, musíme najít cestu dál, ale jsme na okraji ledopádu? Můžeš skočit, letět anebo obětovat sebe, i jiné.

Prohlédněte si betlémy ve ctěnickém zámku

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.