Autokino Strahov: Neutečeš

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes na vás čeká americký horor z roku 2014 Neutečeš… Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázanáv opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje. Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro něj celé skončí a pro ni naopak začne. Nekonečná noční můra. Tyto až příliš reálné přízraky jsou součástí prokletí, které si jeho oběti předávají sexem jako štafetový kolík. A pro Jay původně slibný večer nakonec skončí tím nejhorším možným způsobem. Její milenec ji uprostřed ulice vyhodí svázanou a polonahou z auta a navíc od něj převzala kletbu spojenou s pronásledováním a útoky přízraků, které s ní od této chvíle budou na každém kroku. Její život se smrskne na nekonečný a všudypřítomný strach, před kterým nemá kam uniknout. Jay se svých zjevení může zbavit jedině tak, že je předá někomu dalšímu. Podaří se jí uniknout?

Kolem světa: Omán – překvapení Blízkého východu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Dnes večer se vydáte na krátký a intenzivní výlet na Arabský poloostrov do blízkosti „Pusté končiny“ Rub al-Chálí nadchne každého cestovatele, který touží po sultánově dobrodružství. Oázy plné palmových hájů s datlemi, kaňony s osvěžujícími říčkami, „grand canyon“ východu, hliněné hrady v poušti nebo místo s nejcennějším kadidlem na světě… to jsou místa, která vás přinutí se do Ománu vrátit. Promítají Karel a Jana Wolfovi.

Fytodermatitidy aneb rostlinné dráždění

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Tentokrát online. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Fytodermatitidy aneb rostlinné dráždění. Rostliny na nás působí všemi smysly. Někdy alei tak, jak nechceme. Jaký vliv mají některé látky rostlin na naši pokožku? Co způsobuje alergie a zvláštní reakce? Zkrátka, jak se rostliny brání vnějším útokům člověka? Mechanické či chemické podráždění, kontaktní či fototoxické dermatitidy vám představí Jana Karlíčková z Katedry farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty Karlovy Univerzity.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Cirkopolis: Filip Zahradnický

KDY: Od 17

KDE: (A)void Floating (Náplavka, Praha 2), facebooková událost, live stream na YouTube

ZA KOLIK: Zdarma, v dobrovolné výši můžete přispět zde



Mezinárodní festival zaměřený na prezentaci současných inovativních představení v oblasti nového cirkusu. Profesionální, často provokativní ale i zábavné projekty s přesahem do současného tance, fyzického, vizuálního divadla a žánrů současné hudební scény. Dnes se na náplavce, v kobce č. 10 (A)Void Gallery ukáže Filip Zahradnický se svým programem Fragmenty z Collection of Sceptical Pleasures. Představení se uskuteční z bezpečné vzdálenosti, s dodržením aktuálních vládních opatření.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Severský literární salón: Okno na jih

KDY: 20-20.30

KDE: Facebooková událost, web Skandinávského domu

ZA KOLIK: Zdarma



Dnes přivítáte v Severském literárním salónu překladatelku z islandštiny Martu Bartoškovou. Řeč bude o poetické knize Okno na jih (2020, nakladatelství Kalich) od Gyrðira Elíassona, který uchvátil české čtenáře již svými dřívějšími kontemplativními texty, zejména románem Kniha od řeky Sandá.

Moje kino live: Helmut Newton - Nestoudná krása

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 100-1000 Kč



Máte rádi kino a chybí vám. Kino může přijít za vámi… Dnes online Helmut Newton a jeho Nestoudná krása. Jeho snímky žen jsou otevřeně erotické a vyzývavé, přitom elegantní a hravé. Letos by berlínský rodák a světoběžník oslavil stovku; jeho život ukončila v roce 2004 autonehoda. Narozen v roce 1920 v židovské rodině, zažil Newton řadu historických kotrmelců 20. století, které se promítly do jeho díla. V intimním dokumentu Gero von Boehma vystupují osobnosti jako Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Hanna Schygulla, Grace Jones, Marianne Faithfull, Claudia Schiffer, Anna Wintour a skládají sugestivní mozaiku života a díla svérázného muže, který se nikdy necítil být umělcem.