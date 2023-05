Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Nahlédněte do útrob slavné Winternitzovy vily v rámci večerní prohlídky. | Foto: archiv pořadatele akce

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," zvou lidé z divadla.

Svět knihy

KDY: Od 11. do 13. května 9.30-19, 14. května 9.30-16

KDE: Výstaviště Holešovice (Křižíkvy pavilony), Praha 7

ZA KOLIK: Od 80 Kč

"28. ročník literárního festivalu Svět knihy Praha jsme se rozhodli pro jednou nesvázat konceptem “země jako čestný host”. Hlavní téma letošního ročníku totiž zní “Autoři bez hranic”. Chceme dát prostor autorům, kteří se přesunuli (či stále přesouvají) napříč různými zeměmi, jazyky, kulturami. Zároveň se budeme věnovat i mnoha dalším formám překračování hranic, limitů, žánrů, konceptů a ustálených návyků," zvou vás pořadatelé akce k návštěvě.

Večerní komentovaná prohlídka Winternitzovy vily

KDY: 18-20

KDE: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

ZA KOLIK: 340 Kč



Speciální večerní komentované prohlídky Winternitzovy vily. Zažijte neopakovatelnou podvečerní atmosféru vily, kterou naši zkušení průvodci obohatí vyprávěním o pohnutém osudu rodiny, jenž k vile neodmyslitelně patří. Kulturní zážitek můžete na závěr umocnit sklenkou prosecca na terase a vychutnat si tak atmosféru první republiky do posledního doušku.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!