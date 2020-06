10. Kyjský pivní festival

KDY: 11. až 13. června, 17-23

KDE: Restaurace Šimanda, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: Zdarma

Ochutnáte více než dvě desítky druhů čepovaných piv z malých, středních a minipivovarů z celé republiky. Na grilu budou vonět burgery, steakya klobásy, nebo si budete moci vybrat cukrovinky ve stánku. Každý večer zpříjemní živá kapela, v sobotu zazpívá hity jako Jarošovský pivovar nebo Hrobaře exfront-man kapel Argema a Premiér, zpěvák Jarek Filgas. Afterparty završí akci v sobotu s DJ Caprisone.

Led Zeppelin revival ve Vagonu

KDY: Od 21

KDE: Klub Vagon, Národní 25, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Klub Vagon je oblíbeným místem revivalových kapel všeho druhu. Dnes večer můžete slyšet nesmrtelné hity legendárních Led Zeppelin. Klub se otevírá v 17 hodin.

Pankrác '45 na Smíchově

KDY: 19-23

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč

Hra Martiny Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí jednotlivých postav. Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá světová válka, Evropa se začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých českých pomahačů nacistického režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká i slavných osobností. Kdo z nich bude odsouzen?

Tajemství a mysteria Valdštejnske zahrady

KDY: 16.30-18

KDE: Sraz před vstupem do zahrady u stanice metra Malostranská

ZA KOLIK: 200 Kč (bližší informace na facebookovém profilu Toulky Prahou)



Prochazka Valdštejnskou zahradou spojenas vyprávěním o její symbolice a mysteriich.

Dozvíte se kde měl laboratoř slavný astrolog rudolfinske Prahy Johanes Kepleri o tom jak ho vévoda Albrecht z Valdštejna požádal o sestavení svého horoskopu. Po prohlídce zahrady bude vycházka pokračovat přes Petikostelni náměstí, kde uvidíte dům, ve kterém bydlel známy architekt, který postavil budovu Hlavního nádraží Josef Fanta a zakončena bude před chrámem Svatého Mikuláše na Malostranskem náměstí.

Viktoriánská promenáda

KDY: Až do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a počátek cestování za odpočinkem.

Národní muzeum online: Staré pověsti české

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzea se pomalu otevírají, ale vzhledem k okolnostem se na jaře houfně přesouvají do online prostředí. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Výstava Staré pověsti české se konala v roce 2010 v Historické budově Národního muzea a vedle mytických příběhů představovala život starých Slovanů na našem území. Online výstava sleduje vývoj Starých pověstí českých, který začal na konci 10. století. Společně s kurátorem vyšplháte na horu Říp, s Bivojem se neohroženě pustíte za divokým zvířetem a s Krokovými dcerami nasbíráte bylinky a zkusíte si zavěštit. Nebojácný Šemík vás přenese za hradby Vyšehradu a přichystáte i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli se ponoříte do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíte, v čem jste si podobní a v čem odlišní.

Jan Saudek: „85“ život

KDY: Až do 30. 6., úterý až neděle 10-19

KDE: Galerie Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21,Praha 1

ZA KOLIK: Základní vstupné 150 Kč. Rodiny, studenti, senioři a děti jen za 80 Kč.



Malostranská beseda připravila ojedinělou výstavu světoznámého fotografa Jana Saudka k jeho 85. narozeninám. Jde o unikátní výstavu 85 fotografií z průběhu jeho celé umělecké kariéry, výstava je doplněna i korespondencí a poznámkami ze Saudkových knih Jana Saudka, které budou v průběhu výstavy pokřtěny.

Otevření nepřístupných prostorů Tančícího domu

KDY: Až do 31. 8., 10-18

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6, Praha 1

ZA KOLIK: 190 Kč



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniče z roku 1990. Z domu, za jehož návrhem stojí spolu s Miluničem i slavný architekt Frank Gehry, se stala ikona moderní architektury a jedna z nejznámějších staveb v Praze.