Autokino Strahov: Neviditelný

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes vás čeká americký thriller Neviditelný. Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se od expartnerova právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout. Navíc je bohatá, protože bývalý přítel jí ve zvráceném gestu odkázal obrovský majetek. Tak proč je i dál tak neklidná? Proč má pořád nervy na pochodu? Proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a důsledek? Existují jen dvě alternativy. Buď se Cecilia regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo.

Kolem světa: Martin Půlpán v Íránu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa. "Írán je zemí, kterou si zamilujete! Vydejme se společně prozkoumat tuto nádhernou zemi s pošramocenou pověstí, která ovšem nabízí vše, po čem cestovatelé touží. Navštívíme hory, pouště, ostrovy v Perském zálivu a historická místa bývalé Perské říše. Nasajeme atmosféru tisícileté historie země, která bývá neprávem označována za nebezpečnou. Poznáme svatá města šíitského islámu, usedneme na šálek čaje s obyčejnými lidmi, kteří žijí životy jako my všichni, a poznáme krásu perských žen. Ztratíme se v pohořích Alborz a Zagros nebo objevíme křesťanské chrámy na hranici s Arménií. Írán je zkrátka zemí, kterou si zamiluje," zve na přednášku Martin Půlpán – Lost Czech Man.

Přednášky Botanické zahrady: Vybrané druhy dřevin Apalačského pohoří

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, web Botanické zahrady

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Tentokrát online. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Vybrané druhy dřevin Apalačského pohoří. V říjnu roku 2019 uspořádala Botanická zahrada Praha expedici do východní části Spojených států Amerických, do Apalačského pohoří. Během úžasné cesty od jihu až po nejsevernější část v Marylandu procestovali botanici tyto hory křížem krážem od nejnižších poloh až po vrcholky hor. Během přednášky vám kurátor dřevin mírného pásma Tomáš Vencálek představí stromy, které možná známe i z českých parků. V Apalačském pohoří je najdete v jejich původním prostředí plané a určitě ne v nám známých kultivarech. No, nechte se překvapit.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Dernisáže na Pragovce: Ekologická úzkost

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Pragovka Gallery a The White Room vás srdečně zvou na dernisáže výstav z pásma Ekologická úzkost I: Vzducho-prach(y), Čtvrtý skleník a Půl/Pool. Proběhne vernisáž těchto výstav:

• Adam Hudec / Vzducho-prach(y) (http://bit.ly/adamhudecvzduchoprachy)

• Marta Fišerová Cwiklinski / Čtvrtý skleník (http://bit.ly/ctvrtysklenik)

• Michaela Munzarová a Marcel Rozhoň/ PŮL/POOL (http://bit.ly/poolpul)

"Tím se rozloučíme s prvním pásmem cyklu Ekologická úzkost, na které bude 18. března navazovat druhé pásmo. Ekologická úzkost přímo tematizuje strach ze ztráty životního prostředí, způsobené živelnou kalamitou, klimatickou změnou či nerovnováhou v potravním řetězci , upozorňuje na znečištění vzduchu a metaforickou potřebu filtrace nejen vzduchu, ale i informací," říkají lidé z galerie.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Moje kino live: Zelená kniha

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 100-1000 Kč



Dnes americký snímek Zelená kniha… Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Oscary včetně sošky pro Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku 2018.





Duše K: O Solfeggio frekvencích s Gabrielem Pospíšilem

KDY: 19.30-22

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Další díl besed Jaroslava Duška s jeho hosty. Dnes Gabriel Pospíšil. Muzikant, který se před deseti lety začal zabývat zvukem a laděním nástrojů jinak. Hledal alternativy a objevil solfeggio frekvence…

Severský literární salon: Deník Ruth Maierové

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Březnový salón bude hostit překladatelku z norštiny Kateřinu Krištůfkovou. Ta divákům představí český překlad Deníku Ruth Maierové, který ze záznamů a dopisů židovské dívky, jejíž život skončil v Osvětimi, sestavil známý norský básník Jan Erik Vold. Beseda bude streamována živě na Facebooku Skandinávského domu a později bude dostupná také v záznamu na jeho YouTube kanále.

Šumava žije online: Díl 3. - Královská Šumava

KDY: Od 16.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Kandidátský Geopark Královská Šumava… Že jste o tom nikdy neslyšeli? Tak to se tedy těšte na pořádné novinky! Na Šumavě vznikl nový projekt, zprostředkovávající nový pohled na zdejší krajinu očima geologie. Nikoho nepřekvapí množství zdejších zlatorudných dolů, skalních útvarů či hlubokých údolí, kam slunce nikdy nevstoupí. Ale Geopark nabízí ještě víc… Pojďte společně nahlédnout do Návštěvnického geobodu ve městě Rejštejn, který tvoří branu Geoparku, a poslechněme si povídání o kraji přírodních unikátů i o lidské historii města a okolí. Nabídka komentovaných procházek a připravovaných novinek pak určitě přijde vhod těm, kteří chtějí pochopit, jaká je Šumava doopravdy. Královská Šumava totiž organizuje geotoulky, otevírá málo známá místa a vypráví o Zemi, o horách, o přírodě, kultuře a historii bývalého Královského hvozdu.