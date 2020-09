Bobří tahák

KDY: 12-18

KDE: Malešický park, U Krbu, Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma

Užít si můžete netradiční sporty, zdolat lanové překážky, vyrobit kouzelný amulet, vyzkoušet své tábornické dovednosti a mnoho dalšího. Připraveny jsou i drobné odměny.

Startuje Czech design week

KDY: Až do neděle, denně 10-21

KDE: Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč, děti, senioři a studenti zdarma



Podpořit mladé umělce a zaměřit se více na lokální českou tvorbu. To jsou jedny z cílů letošního ročníku mezinárodní přehlídky designové tvorby Czech Design Week. Více prostoru dostane také česká sklářská tvorba, která se kvůli pandemii koronaviru ocitla ve svízelné situaci. Alespoň na dálku se festival také propojí se svými zahraničními protějšky. Sedmý ročník Czech Design Week letos proběhne v Kongresovém centru Praha už v polovině září. Doprovodný program zahrne venkovní instalace i představení nového uměleckého projektu.

Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové

KDY: 16-20

KDE: Obora Hvězda, Praha 6

ZA KOLIK: Startovné od 50 do 550 Kč (dle jednotlivých kategorií)



Do loňského prvního ročníku závodu se přihlásilo přes 600 dětských a dospělých závodníků a vybralo se 352 530 Kč na pomoc rodinám v tísni. Hlaste se do druhého ročníku, registrace na stránkách www.stopnito.cz. Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost. Okruh v délce 2,5 km je veden po pískových zpevněných cestách v oboře. Program: 16-17.45 vyzvedávání čísel a registrace na místě, dětské závody, 18-19.30 běh, od 19.30 vyhlášení vítězů.

Chinaski v Riegrových sadech

KDY: 17-22

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 590 Kč



Uzavřete letní sezónu v Parku. Chinaski letos v létě zahráli na spoustě krásných míst po celém Česku. Původně se kapela měla objevit jen na několika vybraných velkých festivalech, situace ale všechny plány změnila. A tak se Chinaski vydávají pozdravit své fanoušky na jedinečné akce pod širým nebem pro několik stovek diváků. Přijďte si užít tuhle speciální atmosféru, která se možná už nikdy nebude opakovat. Areál se otevírá v 17 hodin, koncert začíná v 18.45.