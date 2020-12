Zacvičte si online jógu

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma

Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Autokino Strahov: Emma

KDY: Od 18

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce zajímavých snímků na velkém plátně. Dnes: americké komediální drama Emma. Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním talentem, schopností svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Jejím dalším projektem se stane plánované spojení mladičké a naivní Harriet s místním farářem. Přestože Emmin otec (Bill Nighy) ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George Knightley se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s knězem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz, citovým uragánem, v jehož epicentru se ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá všechny životní jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám a že to hledání paradoxně nemusí být až tak těžké, protože někdy ho člověk může mít celý život přímo před očima.

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23: prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…





Festival izraelského filmu online

KDY: Od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Těšte se na snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáte. Pro festival se vybírají jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a další doprovodný program.