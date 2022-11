Je tu osmý ročník lampionového průvodu v Malešicích. "Ožehavá záležitost se svou velkolepou šamanskou show je po covidu zpět! Ale letos v trochu novém kabátě, máte se na co těšit! V místě konání bude možné zakoupit lampiony. Občerstvit se můžete v nedalekém Bistru Salute," říkají pořadatelé.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 419-569 Kč

Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra… Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Zdroj: ŠD/A. HrbkováSlovo jako prostředek lásky. Slovo jako zbraň. Nový přepis romantického příběhu v beat boxovém rytmu… Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Lucie v opeře

KDY: Od 18.30

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 1390–2490 Kč

Podzim 2022 bude pro fanoušky skupiny Lucie vrcholem hudební sezóny. Lucie vyráží na odložené halové turné po České republice s novým programem s exkluzivní hudební aranží v doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a s organicky efektní dynamickou scénou.

Christian Houge: Temple of Light

KDY: Do 20. listopadu

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Renomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů.Zdroj: Lenka BartákováVýstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceVítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!