Kolem světa: Maroko - Pohádka tisíce a jedné noci

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý červen 990 Kč

Seriál cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… „Maroko je fascinující zemí plnou kontrastů. Zemí, kde se mísí koloniální odkaz s hluboce zakořeněnou orientální kulturou, kde na vás na každém rohu dýchá duch dávných časů a často si připadáte jak v jedné z pohádek tisíce a jedné noci. Vydejte se s námi přes pohoří Atlas do saharské pouště, do starobylých měst protkaných úzkými uličkami a provoněných exotickým kořením, k římským ruinám i k oceánu, kde se v místních malebných přístavech zastavil čas,“ zve na promítání a povídání cestovatelka a fotografka Jana Kupčáková.

Vasilův Rubáš hraje U Vystřelenýho oka

KDY: Od 19

KDE: U Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 606/3, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč



Známá pražská kapela se konečně po delší odmlce díky pandemii vrací na scénu. Opět předvede chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, obrazů či asociací. Folk-reggae-punkové duo Vasilův Rubáš dnes znovu zavítá do legendární hospody U Vystřelenýho oka na pražském Žižkově, která je na úpatí Vítkova považována za lokální centrum kulturního života. Je tak jasné, že kapela zde rozhodně nemůže chybět.

Závodiště v Chuchli hostí Český skokový pohár

KDY: Čtvrtek až neděle, podrobnější informace a rozpis zde

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Známé závodiště ve Velké Chuchli se tentokrát nebude věnovat tradičním dostihům, ale na řadu přichází parkurové skákání. A to nejlepší! Český skokový pohár – Velká cena Prahy je totiž dílem seriálu extraligových klání.Pohár byl založen a jeho první ročník se odehrál v roce 2002, tehdy na devíti místech celé České republiky. Po celou dobu až do dnešního dne si udržuje status nejrozsáhlejšího seriálového podniku v parkurovém skákání, s největší účastí ve startovních polích a s narůstajícím zájmem jezdecké i laické veřejnosti. Pro děti je připraveno hřiště, skákací hrady a v případě příznivého počasí i víkendové jízdy na ponících.

Pozorujte zatmění slunce ve hvězdárnách

KDY: Od 11

KDE: Štefánikova hvězdárna (Strahovská 205, Praha 1) a Hvězdárna Ďáblice (Pod Hvězdárnou 768, Praha 8)

ZA KOLIK: Od 40/70 Kč



Dnes se v dopoledních hodinách můžeme těšit na další z řady překrásných nebeských divadel, kdy Měsíc vstoupí do cesty slunečním paprskům – nastane prstencové zatmění Slunce.Nezbytnou podmínkou k pozorování nadcházejícího úkazu je příznivé počasí. Štefánikova hvězdárna i hvězdárna Ďáblice budou 10. června pro veřejnost mimořádně otevřeny již od 11 hodin. Začátek zatmění nastanev 11.42 hodin, maximum úkazu 12.38 a konec 13.35. Podmínkou pozorování je příznivé počasí.Úkaz bude pozorovatelnýi pouhýma očima, ale pouze se speciálními brýlemi, neboť bez použití vhodných ochranných pomůcek se pozorovatel vystavuje nebezpečí vážného a trvalého poškození zraku! Tyto brýle, určené přímo k pozorování zatmění, jsou k dostání ve všech střediscích Planetum.

Autokino Strahov:Tiché místo 2

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu, že se kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat posunkovou řečí. Jenže ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee (John Krasinski) a matka Evelyn (Emily Blunt) zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně sama. Pragmatické ženě je jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě tak začíná příběh druhé části Tichého místa. Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť, na jejímž konci snad čeká někdo, kdo jim pomůže. Během svého putování si však uvědomí, že stejně velké nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné planety, jim může hrozit od jejich vlastních lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději na záchranu. Jak říká cynický drsňák (Cillian Murphy), ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“

Cirk La Putyka:Runners

KDY: Od 19.30

KDE: Azyl78, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 350-590 Kč přes GoOut



Premiéra pohybově-novocirkusového představení s výjimečným mezinárodním obsazením ve společné režii Rosti Nováka a Víta Neznala. Navíc s unikátní scénografií tvořenou obrovským běhacím pásem, který byl vyroben pro představení na míru ve Velké Británii. V inscenaci se setkávají americký akrobat a dlouholetý člen Cirku La Putyka Ethan Law, vítěz České taneční platformy 2019 Viktor Černický, Tina Afiyan Breiová, která spolupracovala se světoznámými režiséry (Roberto Olivan, Thomas Ryckewaert), a objev současné české taneční scény Sabina Bočková, nedávno nominovaná do úzkého výběru prestižního festivalu Aerowaves. Živý hudební doprovod: Jan Čtvrtník. Pokud vedle samotného představení chcete zažít něco navíc, přijďte v pohodlné obuvi!

Autokino Ledárny: Pátek třináctého

KDY: Od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)

Vítejte v táboře Crystal Lake. Jeho historie je krvavá a místní říkají, že je prokletý. Je to dokonalé místo, kde může psychopat za svitu romantického úplňku zabíjet zamilované táborové vedoucí jednoho po druhém. Původní vyvražďovačka režiséra a producenta Seana S. Cunninghama vedla ke vzniku fenomenální filmové série a stovek imitací. Díky atraktivnímu obsazení (včetně mladého Kevina Bacona) a kreativnímu způsobu, jakým brutální syn zbožňující matky používá ostré nástroje, nepřestává tento klasický krvák napínat, inspirovat a děsit. Film je v původním zněním s titulky.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada - skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!