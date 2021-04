Kolem světa: Jižní Amerikou od severu na jih

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý duben 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. „Jižní Amerika je tak moc rozmanitý a divoký kontinent, že spoutat jej do jedné přednášky prostě nejde. Nakoukneme pod pokličku šesti jihoamerických států, které jsem projelv rámci cesty kolem světa a do kterých se následně znovu vrátil v roli průvodce. Projedeme na motorce místa, která znáte z propagačních materiálů a ta, na která moc turistů nejezdí. Je motorka ten pravý prostředek k poznávání světa? Dozvíte se,“ láká na svou dnešní přednášku cestovatel Vojtěch Lavický.

Divadlo V Dlouhé live: Dopisy Olze

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 180–540 Kč



Milá Olgo, mezi tisíci podivuhodnými událostmi, které tvoří zázrak bytí a jeho dějin, má nepochybně zcela převratný význam událost, kterou jsem tu nazýval vznikem či ustanovením lidského „já“. – Václav Havel, 4. 9. 1982, věznice Plzeň – Bory



První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 – 1983 jako připomenutí člověka, který vstoupil nejen do světových dějin, ale i do našich životů a srdcí. Záznam inscenace „Dopisy Olze“ uvádí Divadlo v Dlouhé mimořádně místo premiéry „Mistra a Markétky“, která se měla konat 1. dubna. „Dopisy Olze“ jsou stále na repertoáru divadla, další reprízu mohou diváci zhlédnout naživo, jakmile to bude možné.



Inscenace Dopisy Olze navazuje volně na inscenaci Sen v červeném domě, která se inspirovala tvorbou T. S. Eliota a Samuela Becketta. Václav Havel je logickým pokračovatelem těchto velikánů světové literatury jako spisovatel, filozof i dramatik. Divadelně-pohybovo-hudební tvar asociativního rozvíjení textu dopisů o vnitřním světě člověka uprostřed životní zkoušky v malém prostoru vězení s nikdy nekončící přítomností dalších spoluvězňů a reflexe našeho vztahu k fenoménu Václava Havla pokračuje také v podobné tradici některých poetických projektů Divadla v Dlouhé.

Autokino Strahov: Rozpolcený

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Kevin (James McAvoy) má nejméně 23 odlišných osobností. Jednoho dne unese za denního světla tři dívky. Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, přicházejí na to, že Kevin je pokaždé někdo jiný a nemůžou tak vědět, kdo přijde příště. Je možné, že to bude 9leté dítě nebo snad starší dáma. Kevin se svými mnohonásobnými identitami dokáže pouhými myšlenkami změnit vlastnosti svého těla, a dokáže tak vlastně téměř cokoliv. Dny se chýlí ke konci a na povrch vyplouvá, proč byly dívky uneseny. Poslední a nejhorší identita se blíží – „zvíře“.

Zacvičte si online jógu zdarma

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Výstava Veroniky Psotkové: Dive-In

KDY: Do 15. dubna, nonstop

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spoluprácis (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Knihy v kobce:Michal Viewegh

KDY: 18-20

KDE: Smíchovská náplavka, Kobka č. 17

ZA KOLIK: Zdarma, nutná registrace na e-mailu marketa.hola@praha.eu.



Cyklus moderovaných a komentovaných (ne)autorských čtení na Smíchovské náplavce v kobce číslo 17. Po čtení následuje diskuze.V rámci akce také bude možné nechat si od autora podepsat knihu. Dnes Michal Viewegh.

Moje kino live: Víkend na chatě

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož pravdivost stoupá s mírou vypitého alkoholu. Tahle finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě 35. narozenin, vás o tom přesvědčí. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává vyniknout brilantně napsaným dialogům, vrstevnatosti postav i notoricky známým písničkám.