Přemýšlíte, jak si zpestřit dnešní den? Podívejte se na pár našich tipů.

Zpěvák Michal Hrůza a Kapela Hrůzy zahraje ve středu večer na Občanské plovárně. | Foto: Deník/Milan Krčmář

KinoBus Prosek

KDY: Od 17. do 20. července od 21.15

KDE: Park Přátelství, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pondělí: Ostrov

Úterý: Láska hory přenáší

Středa: Dobrý šéf

Čtvrtek: Nightlife - Na tahu

Prague Open Air: Michal Hrůza a Kapela Hrůzy

KDY: Od 19.30 (otevřeno od 17)

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



Michal Hrůza, stálice české hudební scény a autor mnoha skvělých písniček, které neztrácí na oblíbenosti, vystoupí s Kapelou Hrůzy na Občanské plovárně. Přijďte si jejich koncert užít!

Summer Slam

KDY: 19-21.30

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 300 Kč

Poezie vs. show! Slam poetry exhibice s hvězdami české a slovenské scény na krásné zahradě Werichovy vily. Akci moderuje Martin Vasquez. Vystupující: Vašek z Aše – vicemistr ČR, Monos – vicemistryně SR, Karin – vítězka Femislamu, Jan Jílek – dvojnásobný mistr ČR, Ben – výrazná postava brněnské scény a Jeník – plzeňský slamer, muzikant a básník.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.