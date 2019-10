Tip na úterý 8. října: Pixies vystoupí ve Fóru Karlín

Kultovní americká kapela Pixies, která dnes chcepražskému publiku představit své nové album Beneath the Eyrie, všechny vstupenky na koncert naplánovaný do Lucerny s velkým předstihem vyprodala. Vzhledem k ohromnému zájmu fanoušků o další lístky, se pořadatelům, po dohodě s managementem kapely, podařilo zajistit větší prostor a koncert se mohl přesunout do Fóra Karlín.

Pixies vystoupí ve Fóru Karlín | Foto: FK