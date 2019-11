KDY: Úterý 5. listopadu, 20.30-22

KDE: Kino AeroBiskupcova 31, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč

Avšak nejzásadnější impresi z Íránu utváří lidé. Je téměř nemožné nastoupit do autobusu, aniž byste se osobně seznámili s řidičem, jeho pomocníkem i šéfem nádraží. Ze všech stran zní „Welcome to Iran“. Před jejich nelidskou zdvořilostí není úniku.

Bohužel hned vedle všech těch mešit, hor a úsměvů se plíží ještě jeden dojem. Dojem bezmoci, který je slyšet v hlase všech, kdo mluví o cenzuře, propagandě a nesmyslnosti světa, ve kterém musí žít. To, co je pro turistu levný ráj na zemi, se pro všechny, kdo nepřijíždějí ze západu s roličkou eur, rychle obrací v past.

Írán je velmi krásný, ale zároveň složitý svět, který zalézá pod kůži rychleji než pouštní písek…

Jakub Venglář s notnou dávkou nadhledu vypráví nebo píše o krásných zemích, zajímavých lidech a průšvizích, co čekají v místech, kde se noha průměrného turisty málokdy otiskne.

Kromě živých vyprávění můžete jeho příběhy a praktické tipy najít také na webu www.zahorami.cz