KDY: Úterý 31. prosince, 16.45-01.00

KDE: Staroměstské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

e před pátou hodinou odpoledne vystoupením revivalové dívčí skupiny The Apples. Ta nabídne hostům trhů nejznámější rockové hity z 60. až 80. let. Střídat se bude s mužskou rockpopovou kapelou So Fine v čele se zpěvákem z irského Dublinu, Declanem Guckianem. Skupina zahraje to nejlepší z anglo-americké hudby od60. let po současnost, ale také vlastní autorské skladby.

„V současné době nacvičujeme repertoár s naším novým zpěvákem a posluchači se mohou těšit mimo jiné na velice autentické podání hitů od legendární irské čtyřky U2. Loni byla atmosféra na Staroměstském náměstí doslova elektrizující,a tak jsme plni očekávání i letos,“ říká Rostislav Máca, manažer kapely.

Na Staroměstském náměstí vystoupí již po čtvrté i Dj a Česko – švédský producent Mikael Van Dikeen. Zahraje největší hity, které hýbou světovými hitparádami a představí svůj nový projekt YLLW, který je symbolem světového karnevalu v Riu De Janeiru. V jednom ze setů tak zazní energický raggaeton, moombahton nebo latin house.

Program ukončí oslavy příchodu nového roku 2020.

Vyhlídkový most na Staroměstském náměstí bude po dobu oslav Silvestra kvůli bezpečnosti zavřený. Provoz stánků organizátora trhů, společnosti Taiko, bude na obou náměstích stejný. Všechny budou otevřené do 22 hodin, stánky s občerstvením ukončí svůj prodejv půl jedné v noci.

Program

16.45 – 17.45

The Apples – girls rock

18.15 – 19.00

DJ Mikael Van Dikeen

19.00 – 19.30

So Fine – české i světové hity

19.30 – 20.15

DJ Mikael Van Dikeen

20.15 – 20.45

So Fine – české i světové hity

20.45 – 21.30

DJ Mikael Van Dikeen

21.30 – 22.00

So Fine – české i světové hity

22.00 – 22.45

DJ Mikael Van Dikeen

22.45 – 23.15

So Fine – české i světové hity

23.15 – 00.00

DJ Mikael Van Dikeen