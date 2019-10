KDY: Úterý 10-16.30

KDE: Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Motýli: Příběh slepého mladého muže, který se snaží najít své místo v životě, osvobodit se od své ochranitelské matky a třeba i trochu dospět.

Láska, sex a žárlivosti: Dva manželské páry. Jedna nevěra. A jeden plán na strašlivou pomstu, který se strašlivě pokazí. Všechno je totiž dovoleno, když dojde na lásku, sex… a žárlivost.

Naprostí cizinci: Skupina přátel se schází k pohodové večeři. Znají se důvěrně celé roky a také další setkání by se neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek na to, co bylo… kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor.

Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Jevištní adaptace filmu Paola Genovese.

Iluze: Dva manželské páry prožily krásný život. Padesát dva let! Životy naplněné láskou, oporou a vzájemnou důvěrou. Žili spolu šťastně až… do chvíle, kdy musejí všichni postupně odejít. Poděkovat za možnost přijímat i darovat lásku a odejít. Ale, která láska byla skutečně vzájemná a která jednostranná? Kdo žil život v pravdě a kdo v iluzi?