Autokino Strahov uvádí Mission: Impossible - Národ grázlů

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč

I dnes, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes vás čeká Mission: Impossible – Národ grázlů s Tomem Cruisem v hlavní roli. Státním úředníkům se poněkud zajídají neortodoxní pracovní metody tajné vládní služby IMF (Impossible Mission Force), proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta chtějí hnát k zodpovědnosti. Mezitím se začíná o slovo hlásit mýtická organizace Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě, shromáždí své zkušené parťáky (Simon Pegg, Ving Rhames a Jeremy Renner) a pokusí se tyto profesionální teroristy zastavit. Pomáhá mu i krásná britská agentka Ilsa Faust (Rebecca Fergusson), která má jedinou vadu na kráse – nedá se jí úplně věřit, protože dost možná pracuje pro druhou stranu.

Kolem světa: Uvnitř černobylské zóny

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa… U prvního checkpointu si koupíte svítící kondomy, podepíšete papír, že vstupujete na vlastní nebezpečí, v hotelu vás pro jistotu na noc zamknou a pětkrát vás ujistí, že to, co jíte, opravdu nepochází z uzavřené oblasti. I přes svou negativní pověst je zóna kolem jaderné elektrárny Černobyl rok co rok cílem desetitisíců turistů. Další vlnu zájmu o téměř opuštěnou oblast plnou malých zapadlých vesniček, temných zákoutí s panenkami a plynovými maskami a rozpadajících se paneláků ve městě Pripjať nastartoval seriál Černobyl v produkci HBO. Přesto vás černobylské bábušky vezmou k sobě domů a chtějí od vás posekat zahradu výměnou za historky z dubna 1986. Je Pripjať stále městem duchů se svou typickou depresivní atmosférou, nebo se stal z místa rušný Václavák? Do střežené oblasti největší jaderné katastrofy se začátkem loňského června vypravil plzeňský fotograf Milan Říský.

Americké jaro online

KDY: Od 19

KDE: Facebookový profil nebo webové stránky Americké jaro

ZA KOLIK: Zdarma, výtěžek koncertu (dobrovolný příspěvek na www.donio.cz/ProBellis) poputuje na podporu projektu Bellis Aliance žen s rakovinou prsu



Poslední koncert letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Americké jaro bude patřit zpěvačce Lence Dusilové a kapelám Vertigo, -123min. a Jan P. Muchow & The Antagonists. Ve čtyřech blocích zahrají z pražského klubu Jazz Dock.