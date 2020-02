Tip na úterý 28. ledna: Darkest Hour a spol. ve Futuru

Američtí metal/hardcoreoví Darkest Hour na scéně se svými 9 alby už něco znamenají. Kapela koncertně zkušená ze všech světadílů, z malých i velkých pódií, kapela, co v polovině 90. let stála - třeba spolu s Lamb of God - u obrody amerického metalu. A díky agentuře Obscure si je v úterý můžete ve vybrané společnosti poslechnout naživo.

Darkest Hour v úterý vystoupí ve smíchovském Futuru. | Foto: Obscure