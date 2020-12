Autokino Strahov dnes promítá: Casino

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I dnes, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes vás čeká americké kriminální drama Casino. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam „Ace“ Rothstein (Robert De Niro) je bývalý hazardní hráč, dosazený mafiánským gangem do Las Vegas na vedoucí místo velkého kasina, které se jeho přičiněním stane minořádně úspěšným. Rothsteinovu osobní bezpečnost zajišťuje jeho nejlepší přítel, brutální gangster Nicky Santoro (Joe Pesci). Osudový zvrat do Samova života přinese profesionální podvodnice Ginger McKennaová, do níž se Rothstein zamiluje a jíž bezmezně věří. Město, obklopené ze všech stran pouští, je pro Scorseseho prostorem ze zvláštní působivostí, místem, kde platí odlišná pravidlaa kde může organizovaný zločin dospět k naprosté dokonalosti.(Bontonfilm).

Kolem světa: Krásy Srí Lanky

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, který pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednáší a promítá Milada Řeháková. „Srí Lanka, perla Indického oceánu, je ostrov, který jsem si zamilovala. Nabízí úžasnou přírodu, pláže, ale také úchvatnou kulturu a přátelské lidi. Na Srí Lance si přijde na své pohodlný turista i dobrodruh. S mými malými dětmi jsme ji procestovaly po vlastní ose, poněkud dobrodružně a s nevšedními zážitky. Jako zooložku mě nejvíce zajímá právě příroda a Srí Lanka má opravdu co nabídnout – projeli jsme národní parky Uda Wallawe, Udawatakelle, Yalla, Bundala, Horton Plains, Galwayas Land, kde jsme v němém úžasu pozorovali divoká zvířata, hlavně majestátní slony, alei levharty, opice a spoustu ptactva. Vyjeli jsme také za velrybami a delfíny. Spali na pláži, kde želvy kladou svá vejce a pár dní pomáhali místním ochranářům. Během mé přednášky se přeneseme na nejvýznamnější budhistická poutní místa – Chrám Budhova zubu a posvátný strom Bódhi ve městě Anuradhapura. Budeme obdivovat skalní chrám Dambulla nebo lví skálu Sigiriya. Zavítáme i na čajové plantáže a horské vodopády,“ láká cestovatelka Milada.

Vánoční koncert s Hm…

KDY: 20-21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Čeká vás speciální akustický vánoční set kapely Hm přímo z hlavního sálu Čítárny. Hudba bude proložena vánočními přáními, příběhy a poselstvími pro radost a naději i na konci takhle pitomého roku. „Vystoupí s nimi osobnosti, které jsme potkali na naší šestileté pouti,“ lákají zájemce pořadatelé ze Skautského institutu na Staromáku.

Vinyl Fever: Burza vinylů

KDY: 12-19

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Burza LP desek a CD. Čeká na vás tisíce titulů. Vše od Abby až po ZZ Top, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od B.B. Kinga po Franka Zappu. Výběr je obrovský. Možný je prodej, nákup, i výměna.

Vánoční setkání kutilek a kutilů

KDY: 18-21

KDE: Zoom

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si popovídat online. Aby vás při to moc nesvrběly ruce, můžete (ale nemusíte) s Robertem Ulipem vzít do ruky kus dřeva a nůž a vyřezat si lžičku. Nebo dát s Dominikou Čermákovovou do mísy mouku, koření, datle a sádlo a upéct si datlové perníčky. Vstupy se zpěvem (nejen) koled, dělení se o svou domácí tvorbu, krátké čtení z oblíbené knihy… Vše vítáno!